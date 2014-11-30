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1 Aralık 2014 Pazartesi Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak... Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ve heyetini kabul edecek...

1 Aralık 2014 Pazartesi Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak... Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ve heyetini kabul edecek...

30 Kasım 2014 Pazar 16:46
1 Aralık 2014 Pazartesi Gündemi
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Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı personeline yönelik “İSO 9001 Kalite Sistemi ve İSO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Eğitim Programı”nın açılışı yapılacak. (08.30-Yer: Kalkınma Bankası Toplantı Salonu) 

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova,  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç.Dr. Kudret Bülbül ile bakanlıkta biraraya gelecek. (09.00)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Emekli Üsteğmen, Ulusal Birlik Partisi yönetiminde görev almış, Kurucu Meclis Üyesi Ali Bilgi, ölümünün 18. yılında Lefke Mezarlığı’nda kabri başında yapılacak törenle anılacak. (10.00) 

Girne Belediyesi ile Aşan Nakliyat Ltd. arasında Aşağı Girne Kanalizasyon Projesi imza töreni yapılacak. (11.00-Yer: Girne Belediyesi) 

Telsim ve FODER işbirliğinde düzenlenen “Fotoğraflarla Benim Kıbrısım: Kıbrıs’ta Çocuk Olmak” isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin isimleri FODER Dernek Binası’nda düzenlecek basın toplantısıyla açıklanıyor. (12.30)


Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ve heyetini kabul edecek. (13.00)

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