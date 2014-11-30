1 Aralık 2014 Pazartesi Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak... Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül ve heyetini kabul edecek...