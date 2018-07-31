

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLEYECEK

ATATÜRK ANITI, LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI VE CUMHURİYET PARKI’NDA TÖRENLER YAPILACAK

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Kıbrıs’ın fethinin 447’nci yıl dönümünü içeren “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı”, yarın kutlanacak.

Bayram kapsamında, 25 Temmuz’dan itibaren halka açık olan KKTC genelindeki tüm şehitlikler, yarın da ziyaret edilebilecek.

Her yıl gerçekleştirilen 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, yarın saat 08.00’de Boğazköy’de başlayacak, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Koşuda dereceye giren sporculara ödülleri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği binasında, saat 10.15’te verilecek.

Saat 09.30’da, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtları önünde; saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde; saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri yapılacak.

Saat 20.00’de ise, GKK tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargah bahçesinde, 2’nci Piyade Alay komutanlığı tarafından Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda, 4’üncü Piyade Alay komutanlığı tarafından Gülseren Askeri Gazinosu’nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

