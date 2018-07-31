1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı... Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi: “Bu Bayramın Anlamı Bugünlere Kolay Gelinmediğini Göstermesi Açısından Büyüktür”

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın anlamının, Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini göstermesi açısından büyük olduğunu ifade etti.

Konsey Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, “Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahraman mensuplarına, Mücahitlerimize, Anadolu'daki vefakar kardeşlerimize ve Kıbrıs Türkü’ne borçluyuz” dedi.

TMT’nin kuruluşu hakkında bilgi veren ve amaçlarını sıralayan Yusuf , “Kıbrıs Türkleri olarak bugün bağımsız-egemen bir devlete sahipsek ve saldırgan Rum güçleri bu devlete dokunamıyorsa, bunun sağlayan öncelikle TMT, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'dır” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün varlığına ve bin bir zorlukla kurulan KKTC'ye karşı girişilecek her türlü eyleme karşı, TMT mensubu ataların emanet ettikleri ruhla ve imanla mücadele edeceklerini kaydeden Yusuf, “Onların yaktığı Türklük meşalesi hiçbir zaman sönmeyecektir. Aramızdan ayrılan TMT mensuplarının aziz hatıraları önünde eğilir,hayatta olanlara ise minnet ve şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

