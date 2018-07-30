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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlanacak

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlanacak

30 Temmuz 2018 Pazartesi 06:44
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlanacak

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLEYECEK 
 

ATATÜRK ANITI, LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI VE CUMHURİYET PARKI’NDA TÖRENLER YAPILACAK

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Kıbrıs’ın fethinin 447’nci yıl dönümü olan, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı”,  çarşamba günü törenlerle kutlanacak. 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, 25 Temmuz -1 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelindeki tüm şehitlikler halka açık olacak
Her yıl gerçekleştirilen 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, 1 Ağustos’ta saat 08.00’de Boğazköy’de başlayacak, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Koşuda dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında, saat 10.15’te verilecek.
Aynı gün saat 09.30’da, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri yapılacak.
Saat 20.00’de de GKK Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargah bahçesinde, 2’nci Piyade Alay komutanlığı tarafından Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda, 4’üncü Piyade Alay komutanlığı tarafından Gülseren Askeri Gazinosu’nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 10:14
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