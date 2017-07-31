Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlanan 1 Ağustos’un, farklı dönemlerde Kıbrıs Türkü’nün kaderini tayin eden önemli gün olduğunu belirtti.

BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ: “1 AĞUSTOS KIBRIS TÜRKÜ’NÜN KADERİNİ TAYİN EDEN ÖNEMLİ BİR TARİH”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlanan 1 Ağustos’un, farklı dönemlerde Kıbrıs Türkü’nün kaderini tayin eden önemli gün olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 446’ncı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun 59’uncu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 41’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı masajında, bu üç önemli günün yıl dönümünün gururla kutlandığını kaydetti.

Denktaş, mesajında, “Dört asır boyunca ada üzerinde devam eden sahipliğimiz zayıflayan Osmanlı idaresinden İngiliz idaresi altına girmiş 1959’da Anavatan Türkiye ile o dönemin Kıbrıslı Türk liderliğinin el ve güç birliği ile sahiplilik haklarımız kurulan yeni Cumhuriyetin eşit ortağı olmamızı sağlamış; esasen adaya hiçbir dönem sahip olmamış olan Rum toplumu ile siyasi eşitler olarak kurulmuş Kıbrıs Cumhuriyeti üç yılsonunda yıkılmış ve haklarımızın bir kısmı işgal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Denktaş, 59 yıl önce kurulan TMT’nin, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerden kurtulma planını engellediğini ve onurlu bir direnişin Kıbrıs Türkü’nü 1974’e taşımanın sağlandığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs’ı Yunan işgalinden kurtaran Barış Harekâtı sonrasında TMT’nin, yıllarca yokluklar içerisinde yürüttüğü görevini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) devrettiğini, GKK’nın da düzenli ordu olarak 41 yıldır güvenliği korumaya devam ettiğini kaydetti.

Denktaş, bugün gelinen aşamada, yıllardan beridir sürdürülmekte olan “iki toplumlu, iki kesimli federasyon” görüşmelerinin, Kıbrıs Rum tarafının 239 yıl önceki hedeflerinin değişmediğini, bunca yıl ve olaydan sonra bugün hâlâ Kıbrıs adasını bir Helen adası olarak görmekten vazgeçmediklerini tüm dünyaya gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:



“İki buçuk asırdır değişmeyen bir zihniyetin bundan sonra da değişeceğini beklememizi kimse bizden isteyemez. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz,

Yaşasın KKTC! Yaşasın KKTC’nin özgür çocukları! Yaşasın bizi Toplumsal Direniş Bayramı’na taşıyan TMT ruhu ve Türkiye garantisi!

Bugünü Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlamamızı sağlayan, özgürlük ve kurtuluş mücadelesi sırasında şehit düşen şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ile selamlıyor, Güvenlik Kuvvetlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun!”