Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:18

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’nci yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

GKK’NIN 41’İNCİ, TMT’NİN 59’UNCU VE KIBRIS’IN FETHİNİN 446’NCI YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’nci yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.

Bu kapsamda, yarın mukavemet koşusu yapılacak.

Boğazköy’de saat 08.00’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak, dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında, saat 10.15’te verilecek.

Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında saat 09.30’da, Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda saat 12.00’de çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Yarın akşam 20.00’de ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargah bahçesinde, 2’nci Piyade Alay Komutanlığı tarafından Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda, 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı tarafından Gülseren Askeri Gazinosu’nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tmt Mücahitler Derneği, Tmt Mensubu İncirli İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı Tmt Mücahitler Derneği, Tmt Mensubu İncirli İçin...
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı
Kktc’de Geçtiğimiz Hafta Meydana Gelen Kazalarda Bir Kişi Öldü Kktc’de Geçtiğimiz Hafta Meydana Gelen Kazalarda...
Denktaş: "kapalı Maraş'ın Açılmasına Olumlu Bakıyorum" Denktaş: "kapalı Maraş'ın Açılmasına Olumlu...
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı… 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı…
Meclis Başkanı Siber Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yıldırım’ı Kabul Etti Meclis Başkanı Siber Güvenlik Kuvvetleri Komutanı...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Tmt Mücahitler Derneği, Tmt Mensubu İncirli...
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, TMT ve mücahit saflarında takım komutanı,...

Haberi Oku