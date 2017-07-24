FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:44

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’nci yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

GKK’NIN 41’İNCİ, TMT’NİN 59’UNCU VE KIBRIS’IN FETHİNİN 446’NCI YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’nci yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, yarın başlayacak kutlama etkinlikleri, 1 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

Bu kapsamda, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak. 

Öte yandan 1 Ağustos Salı günü mukavemet koşusu yapılacak.

Boğazköy’de saat 08.00’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak, dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında, saat 10.15’te verilecek. 

Aynı gün saat 09.30’da, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek. 
 

1 Ağustos saat 20.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargah bahçesinde, 2’nci Piyade Alay Komutanlığı tarafından Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda, 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı tarafından Gülseren Askeri Gazinosu’nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “Maraş’ın Açılmasıyla Kktc Ekonomisine 2 Milyar Dolara Yakın Girdi Sağlanacak” Arıklı: “Maraş’ın Açılmasıyla Kktc Ekonomisine...
LTB: “Akıllı Sayaçlar İçin 24 Saat Avans Su Yüklenebilecek” LTB: “Akıllı Sayaçlar İçin 24 Saat Avans Su...
Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Kadar Çıkacak Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Kadar Çıkacak
Çatom Koop’tan Yeni Hizmet... Çatom Koop’tan Yeni Hizmet...
"Müzakereler durdurulsun..." "Müzakereler durdurulsun..."
DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Arıklı: “Maraş’ın Açılmasıyla Kktc...
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk tarafının, “BM parametreleri bitmiştir”...

Haberi Oku