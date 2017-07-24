1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’nci yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.

GKK’NIN 41’İNCİ, TMT’NİN 59’UNCU VE KIBRIS’IN FETHİNİN 446’NCI YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’nci yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, yarın başlayacak kutlama etkinlikleri, 1 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

Bu kapsamda, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak.

Öte yandan 1 Ağustos Salı günü mukavemet koşusu yapılacak.

Boğazköy’de saat 08.00’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak, dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında, saat 10.15’te verilecek.

Aynı gün saat 09.30’da, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.



1 Ağustos saat 20.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargah bahçesinde, 2’nci Piyade Alay Komutanlığı tarafından Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda, 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı tarafından Gülseren Askeri Gazinosu’nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.