UBP MİLLETVEKİLİ ÜSTEL: “ANAVATAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİNDEN ASLA VAZGEÇİLMEMELİ”



Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.



Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı sebebiyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Adası’ndaki varlığının yegane teminatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeme kararlılığı ile tüm halkımızın Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun” dedi.



