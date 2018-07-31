TRAKYA İZCİLER BİRLİĞİ KKTC TEMSİLCİSİ BAYSAN: “İZCİLERİN İZCİLİĞİ YÖNETEMEDİĞİ BİR DÜZEN YARATILMIŞTIR”



Trakya İzciler Birliği KKTC Temsilcisi Çağan Baysan, izciliğin devlet eliyle yönetilmesinin yanlış olduğunu kaydetti.



Çağan Baysan, 1 Ağustos Dünya İzci Fular Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “KKTC’de izcilik, 44 yıldır devlet eliyle yapılmaktadır. Sürdürülebilir olmayan, çağdaş dünyadan kopuk, izcilerin izciliği yönetemediği bir düzen yaratılmıştır” dedi.



“Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü ve Gençlik Dairesi Müdürü’nden izcilik faaliyetleri için icazet alınmaması gerektiğini” kaydeden Baysan, “Devlet izciliğinin sonlanmasının zamanı gelmiştir” dedi.



Dernekler Yasası altında yeni bir örgütsel yapı kurulabileceğini belirten Baysan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i, izcilik camiası için çağdaş kararlar almaya çağırdı.



İzcilerin; “dünyayı bulduğundan daha iyi bir yer olarak bırakma” görevi bulunduğunu kaydeden Baysan, bunun; sembolleri olan fular ile kamuya hatırlatılması gerektiği ifade etti.



Baysan açıklamasında, ilk izcilik kampının 1 Ağustos 1907’de Brownsea Adası’nda yapıldığını ve izcilik hareketinin doğuşu sayıldığını da belirtti.



