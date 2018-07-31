banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96952
ALTIN
193.182
DOLAR
4.9080
STERLİN
6.4432
EURO
5.7424
Ülkemizde İranlılar da sanal bet işine girdi
GİRNE'DE YASA DIŞI BET OPERASYONU
Biri tutuklu biri serbest yargılanacak
BİRİ TUTUKLU BİRİ SERBEST YARGILANACAK
Gardiyan hırsızlıktan yakalandı
GARDİYAN HIRSIZLIKTAN YAKALANDI
Günsun’un yeni suçları çıktı
GÜNSUN'UN YENİ SUÇLARI ÇIKTI
banner282

1 Ağustos Dünya İzci Fular Günü...

1 Ağustos Dünya İzci Fular Günü...

31 Temmuz 2018 Salı 15:16
1 Ağustos Dünya İzci Fular Günü...

TRAKYA İZCİLER BİRLİĞİ KKTC TEMSİLCİSİ BAYSAN: “İZCİLERİN İZCİLİĞİ YÖNETEMEDİĞİ BİR DÜZEN YARATILMIŞTIR”

Trakya İzciler Birliği KKTC Temsilcisi Çağan Baysan, izciliğin devlet eliyle yönetilmesinin yanlış olduğunu kaydetti.

Çağan Baysan, 1 Ağustos Dünya İzci Fular Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “KKTC’de izcilik, 44 yıldır devlet eliyle yapılmaktadır. Sürdürülebilir olmayan, çağdaş dünyadan kopuk, izcilerin izciliği yönetemediği bir düzen yaratılmıştır” dedi.

“Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü ve Gençlik Dairesi Müdürü’nden izcilik faaliyetleri için icazet alınmaması gerektiğini” kaydeden Baysan, “Devlet izciliğinin sonlanmasının zamanı gelmiştir” dedi.

Dernekler Yasası altında yeni bir örgütsel yapı kurulabileceğini belirten Baysan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i, izcilik camiası için çağdaş kararlar almaya çağırdı.

İzcilerin; “dünyayı bulduğundan daha iyi bir yer olarak bırakma” görevi bulunduğunu kaydeden Baysan, bunun; sembolleri olan fular ile kamuya hatırlatılması gerektiği ifade etti.

Baysan açıklamasında, ilk izcilik kampının 1 Ağustos 1907’de Brownsea Adası’nda yapıldığını ve izcilik hareketinin doğuşu sayıldığını da belirtti.

 

banner288
Son Güncelleme: 31.07.2018 18:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı...
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı...
Oğuz: “Hükümetin yaptığı, zamma kılıf ve şov”
Oğuz: “Hükümetin yaptığı, zamma kılıf ve şov”
KKTC’yi Koruma Derneği: “Üç tarih Kıbrıs Türkü için gurur kaynağı”
KKTC’yi Koruma Derneği: “Üç tarih Kıbrıs Türkü için gurur kaynağı”
KTTO ve KTSO’dan 2 öğrenciye burs...
KTTO ve KTSO’dan 2 öğrenciye burs...
Kelle: “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde dönüm noktası”
Kelle: “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde dönüm noktası”
Arıklı: “1 Ağustos Türk milleti için özellikle de Kıbrıs Türkü için önemli bir tarih”
Arıklı: “1 Ağustos Türk milleti için özellikle de Kıbrıs Türkü için önemli bir tarih”
Özgürgün: “Hedefimiz 1974 öncesi karanlık günlerin yaşanmayacağı, güvenlikli bir gelecektir”
Özgürgün: “Hedefimiz 1974 öncesi karanlık günlerin yaşanmayacağı, güvenlikli bir gelecektir”
Meclis Komitesi, Salamis Karavan Kamp Tesisi’ne gözlem ziyaretinde bulundu
Meclis Komitesi, Salamis Karavan Kamp Tesisi’ne gözlem ziyaretinde bulundu
CTP tarafından yürütülen Yunan halkı ile dayanışma kampanyasında toplanan malzemeler teslim edildi
CTP tarafından yürütülen Yunan halkı ile dayanışma kampanyasında toplanan malzemeler teslim edildi
Emekli Astsubaylar Derneği mesaj yayımladı
Emekli Astsubaylar Derneği mesaj yayımladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim