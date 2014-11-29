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“1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, çocukluk çağı kanserlerinin tüm kanserlerin yüzde 2 ile 4’ünü oluşturduğunu; çocuklardaki hastalığın erken teşhisle yüzde 70 oranında tamamen iyileşebildiğini, bu yüzden erken teşhisin önemli olduğunu vurguladı.

“1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, çocukluk çağı kanserlerinin tüm kanserlerin yüzde 2 ile 4’ünü oluşturduğunu; çocuklardaki hastalığın erken teşhisle yüzde 70 oranında tamamen iyileşebildiğini, bu yüzden erken teşhisin önemli olduğunu vurguladı.

29 Kasım 2014 Cumartesi 09:09
“1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı”
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ÇAĞLAR: “ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN YÜZDE 70’İ ERKEN TEŞHİSLE TAMAMEN İYİLEŞEBİLİR”

UMUT ORKESTRASI 20 ARALIK’TA KONSER VERECEK

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, çocukluk çağı kanserlerinin tüm kanserlerin yüzde 2 ile 4’ünü oluşturduğunu; çocuklardaki hastalığın erken teşhisle yüzde 70 oranında tamamen iyileşebildiğini, bu yüzden erken teşhisin önemli olduğunu vurguladı.

Çağlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2012 verilerine göre dünyada 14.1 milyon yeni kanser vakası ve 8.2 milyon da kanser nedeniyle ölüm olduğunu gösterdiğini bildirdi.

“1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” nedeniyle derneğe bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi Sorumlusu Gökhan Gökberk ve dernek danışmanı Çağlar açıklama yaptı.

Gökberk, 17 Aralık 2012’den beri dernek üyesi çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik eğitim ve sosyal aktiviteler düzenlediklerini; ihtiyaçlar doğrultusunda takviye dersler verdiklerini, yabancı dil ve müzik kursları düzenlediklerini anlattı.

20 ARALIK’TA UMUT ORKESTRASI KONSERİ

Tüm bunlarla pozitif vakit geçirebilecekleri bir evlerinin olmasını, çocukların ve gençlerin özgüvenlerinin artması ve kendilerini geliştirebilmelerinin hedeflendiğini belirten Gökhan Gökberk, “1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” olması nedeniyle 20 Aralık Cumartesi akşamı YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de Umut Orkestrası’nın konser vereceğini duyurdu ve halkı konsere davet etti.

ÇAĞLAR: “2012’DE 14.1 MİLYON YENİ VAKA”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar da açıklamasında, kanserin dünyada giderek artan önemli bir sağlık problemi olduğuna dikkat çekti.

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2012 verilerine göre, dünyada 14.1 milyon yeni kanser vakası olduğunu, 8.2 milyon kişinin de kanser nedeniyle gerçekleşen hastalıktan öldüğünü” kaydeden Çağlar, “Ayrıca, 32.5 milyon kişi de hastalıkla mücadelesini başarıyla tamamlayarak yaşamına devam eden kişi sayısı olarak bildirilmiştir” dedi.

Çocukluk çağı kanserlerinin, tüm kanserlerin yüzde 2-4 ünü oluşturduğunu, çocukluk çağı kanserlerinin yıllık görülme sıklığının milyonda 120 olduğunu açıklayan Mine Çağlar, çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 30’unu lösemilerin (kan kanserleri), kalan yüzde 70’ini de solid tümörlerin (organ ve çeşitli dokulardan gelişen kanserler) oluşturduğunu bildirdi.

YÜZDE 70 İYİLEŞME

Mine Çağlar, çocukluk çağı kanserlerinin, doğumdan ergenliğe kadar olan her yaş grubunda görülebildiğine dikkat çekerek, yaklaşık yüzde 70’inin tamamen iyileşebildiğini; erken tanının sağ kalım oranlarını artırdığını vurguladı.

“ERKEN TANI ÖNEMLİ”

Çağlar, erken tanı konusunda şu bilgileri verdi:

“Bu tür hastaların erken tanı alabilmeleri, ancak bu konuda eğitimin yaygınlaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, özellikle çocukluk yaş grubunda sıklıkla görülen kanser türlerine karşı farkındalığı yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla her yıl Aralık ayında çeşitli organizasyonlarla hastalık konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle, Aralık ayının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ‘Çocukluk Çağı Kanserleri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ olarak değerlendirilmesi kapsamında kişiler konu hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilerek, hastalıkta erken tanının önemi konusunda bilinçlendirilmektedir. Bu nedenle ay boyunca çeşitli etkinliklerle çocukluk çağı kanserleri konusunda bilinçlendirici ve farkındalığı yaratıcı organizasyon ve eğitim programları kapsamında topluma ulaşılması hedeflenmektedir.”

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