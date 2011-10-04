Dolar içeride 1.80'in üstünü kabullendi, 1 $=2 TL artık çok uzak bir ihtimal değil!

Merkez'in 3 milyar dolarlık 'satış müdahalesi' doların ateşini söndüremedi. Dün parite1.8790'la rekor tazeledi. Analistler 2 TL seviyesini artık daha yüksek sesle dillendiriyor. Uzmanlara göre MB'de rezerv sıkıntısı var. Hocalar ise farklı görüşte: Önemli olan döviz sepeti... MB hareketleri kontrol altında tutuyor.

Son aylardaki hızlı yükselişini sürdüren dolar, dün gün içinde 1.87'in üzerine çıkarak rekor tazeledi. Bir süre önce dillendirilen '1 dolar=2 TL' senaryosunu haklı çıkarmaya aday olan bu yükseliş trendi ne kadar sürecek? Piyasa 2 TL'ye mi hazırlanıyor?' soruları daha sık sorulmaya başlandı. Dolar uzun süredir 1.85'in altına inmiyor, uluslararası piyasalardaki 'güçlü dolar' algısı doların ateşini gün geçtikçe artırıyor. Amerikan Merkez Bankası (FED) kısa vadeli yatırım yerine tahvillerin süresini uzattı ve piyasaya güvence verdi.

Bu durum dolara olan talebi artırdı. Borç içinde hayatta kalma mücadelesi veren Avrupa'daki puslu hava dolara olan talebi ciddi anlamda etkiliyor. Emtia ve Avrupa'dan çıkan dolar, anavatanı olan ABD tahvillerine yöneliyor. Uzmanlar, doların yükselişinin sürerek 1.90 TL'yi seviyesine kadar çıkmasını bekliyor. 'Bu seviyeden sonra yurtdışındaki gelişmelere paralel olarak 2 TL'ye hareket edecek ya da gerilemeye başlayacak.' Senaryolar bu yönde. Ancak 1.70 seviyelerinin artık çok uzakta olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü farklı öngörülere sahip olan uzmanların birleştiği tek nokta artık 1.70 seviyelerinin hayal olduğunu yönünde.

MB, sözel müdahalede bulunuyor Prof. Dr. Taner Berksoy: Merkez Bankası'nın şu an rezervle ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Şu an nasıl bir kur istediğini söylüyor. Sanıyorum bu seviyelerin üstüne çıkınca müdahale edecek, sözel müdahale bu demek.

MB'nin rezervi yetmez MURAT Yardımcı-ING Bank Trading Grup Müdürü: Döviz sepetinde bir miktar daha erime bekliyorum. 2.20'yi görmüştü ancak ben 1.90'a inmesini bekliyorum. Dolar yükselişini sürdürecek. 1.90 seviyesine gelir ve bu bölgede kalır düşüncesindeyim. Bu yükselişin tamamen bizim dışımızda olduğunu biliyoruz ancak enflasyon üzerinde etkisi olacak, cari açığı olumsuz etkileyecek. Bu dönemde Merkez Bankası'nın küçük döviz ihaleleri açtığını görüyoruz. Bankanın 83 milyar dolarlık rezervi var ancak bu yeterli değil, Türkiye'nin döviz yükümlülüklerine baktığında yeterli olmadığını görüyoruz. Merkez rezerv konusunda muhafazakar ihalelerden belli çok satmak istemiyor, ancak yeterli değil.

Önemli olan dolar değil döviz sepeti l Prof.Dr. Seyfettin Gürsel: Merkez Bankası'nın gelişmeleri kontrol altında tuttuğunu görüyorum. Ayrıca 'rezerv yeterli değil' eleştirilerine katılmıyorum. Zaten üçüncü çeyrekten itibaren cari açıkta düzelme bekliyoruz, büyüme rakamı beklentilere paralel gelecek dolayısıyla TL'nin değer kaybedecek bir durumu yok. Önemli olan sepet, sadece dolar ya da euroya bakarak değer kayıplarını hesaplamak yanlış. Evet dolar yükseliyor ancak euro da düşüyor. Dolayısıyla Merkez'in rezervini gereksiz yere artırması gerekmiyor. Dolarda yıkıcı değil düzenli bir artış var.

Halil Rençber-Anadolu Yatırım Stratejisti: Döviz sepetindeki erimeye bağlı olarak bu hafta dolarda 1.95 TL'ye doğru bir hareket olabilir. Dışarıdaki tedirginliğin boyutuna bağlı olara 2 TL'ye bile çıkabilir. Erdem Başçı kurşunlarını bitirme niyetinde değil. Ancak şu da sevindirici bir durum, dolar yıkıcı bir şekilde yükselmiyor, düzenli bir artışı var. Yıl sonunu da 2'ye yakın bir seviyede kapatır.

Merkez Bankası satışlara devam etmeli Erkin Işık-TEB Stratejisti: Merkez Bankası'nın sınırsız imkanları yok. O nedenle küçük müdahalelerde bulunuyor. Ancak yurtdışı kaynaklı satış olursa bunun karşısında durması zaten mümkün değil. Buna karşın bazı günlerde Türkiye'ye özgü satış yapabiliyor, bunlara devam etmeli ama maalesef kaynakları yetmediği için gelişmekte olan ülkelerde satış olursa bir şey yapamıyor.

Döviz satmak yerine faizi artırmalı Doç.Dr. Öztin Akgüç: Türkiye'de Merkez Bankası yöneticileri krizleri hafifleteceğine daha da şiddetlendiriyor. 1994'te de 2001'de de şimdi de aynısı oldu. Durmuş Yılmaz, gelmiş en iyi başkandı ama yeni başkan gelir gelmez çok ciddi hata yaptı. Ülkede cari açık varsa, döviz kurlarının yukarı yönlü bir hareketi yani devalüasyon durumu varsa faiz indirmek doğru olmaz. Önemli olan döviz satmak değil, faizleri bir miktar yukarı çıkarmak