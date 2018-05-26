Zeytinin faydaları Nelerdir?

Lezzetli yağlarına genel olarak hepimiz aşina olsak da, zeytinler dünyanın en çok beğenilen meyvelerindendir. Evet, çoğumuz sebze olarak düşünsek de zeytin aslında meyve. Üstelik sayısız faydası olan bir meyve!

Zeytin kandaki fazla kolestrolü giderir.

Zeytin kan basıncını kontrol eder.

Zeytin, meyve ve sebze alternatifi olarak diyet lifi kaynağıdır.

Zeytin vitamin E için mükemmel bir kaynaktır.

Zeytin antioksidan olarak hücreleri korurlar.

Zeytin, Alzheimer, iyi huylu ve habis tümör gibi dejeneratif hastalıkların, daha az ciddiyetli varikoz damarları ve boşlukları da dahil olmak üzere etkilerini azaltır.

Zeytin, miyokard enfarktüsü veya derin damar trombozu (DVT) ile sonuçlanabilecek kan pıhtını önlemeye yardımcı olur.

Zeytin hücre zarlarını kanser gibi hastalıklara karşı korur.

Zeytin anemiye karşı mükemmel bir korumadır.

Zeytin doğurganlığı ve üreme sistemini geliştirir.

Zeytin, özellikle oksidatif stres ve kronik viral hastalıklar sırasında sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Zeytin besleyici ve sodyum, potasyum, magnezyum, demir, fosfor ve iyot gibi mineral içeriği bakımından zengindir.

Zeytin, gerekli vitaminleri ve amino asitleri sağlarlar.

Zeytin, kalbi korumak için yararlı özelliklere sahip olan oleik asidi içerir.

Zeytinler, beyindeki oksidatif stresini azaltan doğal bir kimyasal olan polifenoller içerir. Böylece günlük porsiyon bir zeytin yiyerek hafızanızı% 25’e varan oranda geliştirmeye yardımcı olur.

Sadece bir fincan zeytin büyük bir demir oranı – 4.4 mg.

Siyah zeytin, cilt yumuşaklığını ve cildi sağlıklı tutan oleik asidi içerdiği için kırışıklıkların görünümünü% 20 oranında azaltabilir.

Yemekten önce sadece 10 zeytin yiyerek, iştahınızı% 20’ye kadar azaltabilirsiniz. Bunun nedeni, zeytinlerde bulunan tekli doymamış yağ asitlerinin sindirim sürecini yavaşlatması ve beyine dolgunluk mesajları gönderen bir hormon olan kolesistokinin hormonunu uyarmasıdır.

1. Kardiyovasküler Faydalar

Serbest radikaller kolestrolü oksitlediğinde, kan damarları hasar görür ve arterlerde yağ oluşur ve muhtemelen bir kalp krizine yol açar. Siyah zeytin içerisindeki antioksidan besinler, bu kolesterolün oksidasyonunu engeller ve böylece kalp hastalığını önlemeye yardımcı olur. Zeytin yağ içerir, ancak bu, ateroskleroz riskini azalttığı ve iyi kolesterolü arttırdığı bilinen sağlıklı tekli doymamış türdür. Tekli doymamış yağdaki diyetler, tekli doymamış yağ içeriğini arttırmak için (toplam yağda çok yüksek olmamak için) değiştirildiğinde, genellikle kan kolesterolü, LDL kolesterolü ve LDL: HDL oranı düşüş gösterirler. Tüm bu değişiklikler kalp hastalığı riskimizi düşürür.

Yakın geçmişte yapılan araştırma çalışmaları, zeytinlerde bulunan tekli doymamış yağın (ve Zeytinyağı'nın) kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi. Zeytinlerde bulunan ve bir zamanlar vücuda absorbe edilen ve hücrelerimize nakledilen oleik asit, hücre membran seviyesindeki sinyal verme modellerini değiştirebilir (özellikle Gprotein ilişkili basamakları değiştirerek). Hücre zarı seviyesindeki bu değişiklikler kan basıncının düşmesine neden olur.

2. Kilo verme

Görünüşe göre, tekli doymamış yağlar, zeytinde bulunan tür, kilo kaybını teşvik edebilir. Zeytinyağı tüketiminin yağ hücreleri içindeki yağları parçaladığı, göbekyağından kurtulduğu ve insülin duyarsızlığını azalttığı gösterildi. Zeytinyağından elde edilen aroma özleri bizi daha tok hissetirir ve kalori alımımızı günde yaklaşık 200 azaltabilir hale getirebilir.

3. Kanser Önleme

Zeytinin antioksidan ve antienflamatuar özellikleri onları kansere karşı korumak için doğal hale getirir, çünkü kronik oksidatif stres ve kronik inflamasyon kanser gelişiminde anahtar faktörler olabilir. Eğer hücrelerimiz oksidatif stres (hücre yapısına ve hücrenin aşırı reaktif oksijen içeren moleküller tarafından hasar görmesine) ve kronik aşırı inflamasyona maruz kalırsa hücre kanseri riskimiz artar. Zeytin bize zengin antioksidan ve antienflamatuar besin maddeleri sağlayarak, bu tehlikeli kronik oksidatif stres ve kronik enflamasyon kombinasyonunu önlememize yardımcı olabilir.

Siyah zeytin, vücut yağındaki serbest radikalleri nötralize etme yeteneğine sahip vitamin E’nin mükemmel bir kaynağıdır. Özellikle Zeytinlerde bulunan kararlı tekli doymamış yağlarla çalışırken, E-Vitamini hücresel işlemleri daha güvenli hale getirebilir. Mitokondriyal enerji üretimi gibi bu tür işlemler iyi korunmadığı zaman, üretilen serbest radikaller bir hücrenin mitokondriasına zarar veren oksidasyona neden olabilir ve hücrenin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli enerjiyi üretmesini önleyebilir. Bir hücrenin DNA’sı hasar görürse mutasyona uğrayabilir ve kanserleşebilir. Çalışmalar, zeytinyağı ile desteklenmiş bir diyetin,Balık yağı bakımından zengin bir diyet olarak neredeyse düşük bir risk olan kolon kanseri riskini arttırdığını göstermiştir.

4. Daha Az Ağrı

Zeytin, İbuprofen görevi görebilen birçok antioksidan ve anti-inflamatuar besin maddesi sağlar. Yağları, antienflamatuar ajanlar içeren bir madde olan oleokanital içerir. Klasik NSAID’lere benzer şekilde, bunlar siklooksijenazın (COX) seçici olmayan bir inhibitörüdür. Günde tipik bir zeytinyağının 50 g’ından (üç buçuk çorbadan fazla), yetişkin ibuprofen dozunun 1/10’u kadar benzer anti-inflamatuar etkiye sahip bir miktarda oleokanital bulunur. Bunların sonucunda da ağrı eşiği yükselir ve egzersizden sonra meydana gelen kas ağrılarında iyileşme olur.

5. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme

Siyah zeytin; yağ asitleri ve besleyici, hidratlı ve koruyucu antioksidan bakımından zengindir. Bunların başında ise E vitamini gelmektedir. Topikal olarak uygulanmış olsun ya da emilir E vitamininin cildi ultraviyole radyasyona karşı koruduğu ve bu nedenle cilt kanserine ve erken yaşlanmaya karşı korunduğu gösterildi. Yüzünüzü ılık suda yıkayarak, hassas noktalara birkaç damla zeytinyağı uygulayarak ve durulamadan önce 15 dakika emilmesine izin vererek sağlıklı, parlak bir cilt elde edebilirsiniz.

6. Alerjilere karşı zeytin

Yeni araştırmalar, zeytinlerin, özellikle de alerji ile ilgili koşullar altında, bize anti-inflamatuar faydalar sağlamak için nasıl çalıştığını açıklamaya yardımcı olabilir. Zeytin özlerinin artık hücresel düzeyde anti-histamin olarak işlev gördüğü gösterildi. Özel histamin reseptörlerini (H1 reseptörleri olarak adlandırılır) bloke ederek, zeytin ekstraktlarındaki benzersiz bileşenler bir hücrenin histamin tepkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Histamin alerji ile ilişkili koşullarda fazla üretilen ve inflamatuar sürecin kilit bir oyuncusu olabilen bir molekül olduğundan, zeytinlerden aldığımız anti-inflamatuar faydaların bu anti-histamin yolağını içermesi muhtemeldir. Ayrıca, zeytinlerin anti-alerjik bir diyetin parçası olarak özel bir rol oynaması da mümkündür. Dolaşımınız artıyor ve zeytin tüketimi ile daha rahat nefes alabileceksiniz. Kan akışını artırabilirler ve astım gibi hastalıkların etkilerini antiinflamatuar özellikleri ile azaltmaya yardımcı olurlar.

7. Sindirim Sistemi Sağlığı

Siyah zeytinlerde hem vitamin E hem de tekli doymamış yağların sık tüketimi kolon kanseri oranlarının düşüklüğü ile ilişkilidir. Bu besinler, serbest radikalleri nötralize ederek kolon kanserini önlemeye yardımcı olur. Zeytinyağının koruyucu fonksiyonu ülserler ve gastrit üzerinde de faydalı etkiye sahiptir. Zeytinyağı safra ve pankreas hormonlarının salgılanmasını reçete edilen ilaçlardan çok daha doğal bir şekilde aktive eder ve böylece safra taşı oluşumu insidansını düşürür. Bir fincan siyah zeytin, gıdayı sistemden daha sağlıklı bir tempoda taşımaya yardımcı olarak, sindirim sistemi sağlığını teşvik eden, lifin günlük ödenek miktarının% 17’sini de içeriyor. Bu, sindirim sisteminin herhangi bir bölümünü çok fazla çalışmak zorunda bırakmamakta ve sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli kimyasal ve mikroorganizma popülasyonlarının ideal dengesini desteklemektedir.

8. İyi bir demir kaynağı

Zeytin, özellikle de siyah zeytinde demir çok yüksektir. Kırmızı kan hücrelerinin vücuda oksijen taşıma kabiliyeti kandaki demirin varlığına bağlıdır. Demir eksikliğinden muzdarip olursak, dokularımız yeterli oksijen almaz ve soğuk veya zayıf hissedebiliriz. Demir ayrıca enerji üretiminde hayati bir rol oynar. Demir katalaz, demir peroksidaz ve sitokrom enzimleri de dahil olmak üzere bir dizi enzimin gerekli bir parçasıdır. Aynı zamanda, yağın kullanımı için önemli olan, vazgeçilmez bir amino asit olan karnitin üretmeye yardımcı olur. Her şeyin üstesinden gelmek için, bağışıklık sisteminin doğru işlevi yeterli miktarda demir bağlıdır.

9. Göz Sağlığı

Bir bardak zeytin, günde önerilen retansiyona dönüştürüldüğünde, sağlıklı gözler için çok önemli olanA.Vitamini miktarının yüzde onunu içerir. Gözün ışığı ve karanlığı daha iyi tanımlayarak gece görüşünü geliştirmesini sağlar. Ayrıca, A vitamininin katarakt, maküla dejenerasyonu, glokom ve diğer yaşa bağlı oküler hastalıklara karşı etkili olduğuna inanılmaktadır.

10. Glutatyon Kan Seviyelerini Artırır

Zeytinler glutatyonun (vücudun önde gelen antioksidan besin öğelerinden biri olan) kan düzeylerini yükseltme kabiliyetini göstermişlerdir. Zeytin hamuru tüketimi kandaki glutatyon düzeylerinde belirgin olarak artma ve antioksidan kapasitesinde iyileşme ile ilişkilidir.