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Yoğurt suyu faydaları...

Diyetisyen Arzu Karabulut, yoğurt suyunun böbrek taşından ve kilo sorunundan kurtardığını vurguladı. Ürünün tiroid sorunlarına da cevap verdiğini anlatan Karabulut, şunları ifade etti:

Yoğurt suyu faydaları...

Diyetisyen Arzu Karabulut, yoğurt suyunun böbrek taşından ve kilo sorunundan kurtardığını vurguladı. Ürünün tiroid sorunlarına da cevap verdiğini anlatan Karabulut, şunları ifade etti:

07 Ağustos 2018 Salı 23:05
Yoğurt suyu faydaları...

Diyetisyen Arzu Karabulut, yoğurt suyunun böbrek taşından ve kilo sorunundan kurtardığını vurguladı. Ürünün tiroid sorunlarına da cevap verdiğini anlatan Karabulut, şunları ifade etti: "Yoğurdun ve suyunun içeriğinde bulunan kalsiyum, protein ve B vitaminleri açlık hissini ortadan kaldırırken, yağ yaktırır. Hücre yenilenmesinde de önemli rol oynar. Ara öğünlerde salatalık, nane, birkaç kaşık yoğurt ve yoğurt suyu ile yapılan cacık, sıhhatli şekilde kilo verilmesinde yardımcı olacaktır.

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Sıhhatli kilo vermenin yanı sıra bedenin formunun korunabilmesi için sindirim sisteminin durumu çok önemlidir. Bilhassa tüketilen besinlerin sindirilmesi ve dışarıya atılması, fazla kiloları önlemektedir. Belli başlı besinlerin neden olduğu kabızlık sorunu ile yağlar bedende depolanır. Burada ideal kilo için kabızlık sorunu ile büyük bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoğurt suyunun içinde yer alan faydalı bakteriler ile bağırsak florası dengelenerek, kabızlık sorunun giderilmesine yardımcı olur.

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Halsizlik, kilo artışı ve anksiyet gibi sorunlara neden olan trioid derdine de deva yoğurt suyu. Bilhassa maden suyu, yoğurt suyu ve birkaç kaşık yoğurtla yapacağınız ayran, tiroid fonksiyonlarının dengelenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca yoğurt suyu tokluk hissi ile zayıflama programınızda iyi bir seçenektir. Şeker hastası ya da insülin direnci olan bireyler için yoğurt suyu, doğal ilaç görevi görüyor. Kan şekerini dengede tutarak, bireyin direncinin arttırılmasında oldukça faydalı Ayrıca tokluk hissi ile beraber bireyin daha dingil ve huzurlu hissetmesine yardımcı oluyor.

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Yoğurt suyuna nane, kekik ve pul biber gibi ödem sökücü baharatlar ekleyerek, ara öğünlerde kendinize hem lezzetli hem de etkili bir tedavi sunabilirsiniz. Fitness, pilates, koşu ve tempolu yürüyüş gibi kasları çalıştırırken yoran birçok spor branşında, ekstradan kasların beslenmesi ve yenilenme döngüsüne katkı yapılması gerekir. Yoğurt suyu da ihtiva ettiği B2 vitamini ve doğal whey proteini takviyesine imkan tanımaktadır.

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Metabolizmanın daha iyi çalışmasını ve kas kütlesini arttırmayı talep edenler için günde bir bardak yoğurt suyu yardımcı olacaktır. Ayrıca bir miktar lezzet katmayı talep edenler için tarçın, zerdeçal ve zencefil gibi faydalı baharatlardan uygun bir tarif çıkabilir. Cilt lekelerinin yarattığı estetik kaygı yoğurt suyu ile giderilebilir. Sabah ve akşam olmak sureti ile günde iki defa lekeli bölgeye yoğurt suyunu sürerek cildinizin güzelleştiğini görebilirsiniz. Ayrıca koltukaltı gibi kararan bölgelerin temizlenmesi amacı ile de kullanılabilir.

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Yoğurt suyunun ihtiva ettiği vitamin ve mineraller idrar yolları ve böbreklerin temizliğinde etkin rol oynamaktadır. Böbreklerde kum ya da taş problemi yaşayanlar için her gün yarım çay bardağı yoğurt suyu faydalı olacaktır."

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Karabulut, yoğurt suyunun diğer faydalarını şöyle sıraladı: "Saç, diş ve kemiklerin güçlenmesinde yardımcı olur. Hazımsızlık ve karın şişkinliğinin giderilmesinde faydalıdır. Kanser riskini karşı koruma sunar. Cilt sorunları, cilt kırışıklıkları ve cilt lekelerini geriletir. an şekerini dengeler ve tokluk hissi nedeni ile kilo kontrolünü mümkün kılar. Kötü kolesterolün indirilmesine yardımcı olur. Yorgunluğa ve halsizliğe iyi gelir. İçerdiği vitamin ve mineral sayesinde bedene yardımcı olur. İdrar yollarını temizler. Trioid bezlerinin iyi çalışmasına imkan tanır."

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İlaveten "Yoğurt suyu, yoğurtlu çorbalarda, terbiye için yoğurt suyu kullanılabilir. Cacık ve ayran yaparken su yerine yoğurt suyu kullanılabilir. Yulaf ezmesi ile birlikte sabah kahvaltılarında yoğurt suyu kullanılabilir. Brokoli ve havuç gibi sebzelerin haşlanmasında yoğurt suyu kullanılabilir" açıklamalarında bulundu.

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Yoğurdun ve suyunun içeriğinde bulunan kalsiyum, protein ve B vitaminleri açlık hissini ortadan kaldırırken, yağ yaktırır. Hücre yenilenmesinde de önemli rol oynar. Ara öğünlerde salatalık, nane, birkaç kaşık yoğurt ve yoğurt suyu ile yapılan cacık, sıhhatli şekilde kilo verilmesinde yardımcı olacaktır. Sıhhatli kilo vermenin yanı sıra bedenin formunun korunabilmesi için sindirim sisteminin durumu çok önemlidir.

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Bilhassa tüketilen besinlerin sindirilmesi ve dışarıya atılması, fazla kiloları önlemektedir. Belli başlı besinlerin neden olduğu kabızlık sorunu ile yağlar bedende depolanır. Burada ideal kilo için kabızlık sorunu ile büyük bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoğurt suyunun içinde yer alan faydalı bakteriler ile bağırsak florası dengelenerek, kabızlık sorunun giderilmesine yardımcı olur.Halsizlik, kilo artışı ve anksiyet gibi sorunlara neden olan trioid derdine de deva yoğurt suyu. Bilhassa maden suyu, yoğurt suyu ve birkaç kaşık yoğurtla yapacağınız ayran, trioid fonksiyonlarının dengelenmesine yardımcı olacaktır.

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Ayrıca yoğurt suyu tokluk hissi ile zayıflama programınızda iyi bir seçenektir. Şeker hastası ya da insülin direnci olan bireyler için yoğurt suyu, doğal ilaç görevi görüyor. Kan şekerini dengede tutarak, bireyin direncinin arttırılmasında oldukça faydalı Ayrıca tokluk hissi ile beraber bireyin daha dingil ve huzurlu hissetmesine yardımcı oluyor. Yoğurt suyuna nane, kekik ve pul biber gibi ödem sökücü baharatlar ekleyerek, ara öğünlerde kendinize hem lezzetli hem de etkili bir tedavi sunabilirsiniz.

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