Yemekten Sonra Sakın Çay İçmeyin!



Yemekten sonra alışkanlık haline getirdiğiniz bazı davranışların, sağlığınıza ciddi zararlar verdiğini biliyor muydunuz?Yemek yedikten sonra yapılan davranışlar sağlığınız açısından hayati önem taşıyor. Uzmanlar sağlıklı yaşam için birtakım davranışların kesinlikle yapılmamasını öneriyor.İşte uzmanların yemekten sonra yapılmasın kesinlikle önermedikleri 6 alışkanlık…Yemek yedikten sonra kemer gevşetmek bağırsaklarınızın düğümlenmesine neden olabilir. İlerleyen zamanlarda bu hareketi sürekli tekrarlar ve alışkanlık haline getirirseniz ciddi bağırsak problemlerine ve hatta bağırsak kanserine neden olabilir.Yemekten sonra uyduğumuzda, vücudumuz yediklerimizi sindirmekte zorlanır. Bu durum, bağırsak iltihaplanmalarına ve mide problemlerine neden olur.Yemekten sonra yenen meyve size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Aksine zarar verecektir. Yemek yedikten sonra yenilen meyve midenizin hava ile dolmasına neden olur. Bu nedenle meyveyi yemekten 1-2 saat sonra yemenizde fayda var.Çay, yüksek oranda asit içerdiği için yemeklerden elde edilen proteinlerin sindirilmesini zorlaştırır.Duş almak kan akışını hızlandırır. Bunun sonucunda kan akışı ellerde ve ayaklarda yoğunlaşır. Bu durum midenin etrafındaki kan miktarını azaltır ve sindirim sistaminin yavaş çalışmasına neden olur.Yürümek, sindirim sisteminin yediğimiz yemeklerden nütrientleri özümsememesine sebep olur. Bu durumda yemeklerden alınan vitamin ve minerallerin hiçbir önemi kalmaz.