Yaz aylarında çocukların beslenmesi nasıl olmalı? Yaz aylarında şu sıralarda, okulların da tatil olmasıyla birlikte tüm çocuklar günün büyük çoğunluğunu plajlarda, deniz ve havuz kıyılarında geçirecekler. Diyetisyen Emre Uzun tüm çocuklara önerilerde bulunurken, beslenmemize dikkat ederek sıcaklığın etkisini azaltmamızın mümkün olduğunu belirtiyor. Peki bu dönemde çocuklarımızın beslenmesine nelere dikkat etmeliyiz? ÇOCUKLARDA SIVI KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN... Yaz aylarında, yoğun fiziksel aktiviteleri ve sıcaklığın etkisiyle terle beraber elektrolit ve su kayıpları kaçınılmazdır. Özellikle çocuklarda sıvı kayıpları göz ardı edilmemelidir. Bu kayıplar öncelikle su olmakla birlikte, ayran, taze sıkılmış meyve suları ve komposto gibi sıvılarla karşılanmalıdır. Çocuklara suyu keyifli hale getirmek için plajlarda renkli sürahi ve bardaklar kullanmayı deneyebiliriz. DONDURMASIZ YAZ TABİ Kİ OLMAZ Bol çikolatalı , kalorisi çok yüksek dondurmalar yerine, çocuklara doğal sütlü dondurmalar alıştırılmalıdır. Sütlü dondurma çeşitleri yaz aylarında hem serinlemek açısından, hem de kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi bir çok yararlı minerali almanın en kolay yollarındandır. Ancak miktarını ayarlamak şartıyla tabi. Bunlar yerine yine kendi hazırladığımız, meyveli, kakaolu, sütlü smoothielerle ara öğün yaptırabiliriz çocuklara. BOY UZATAN SMOOTHIE 1 su bardağı süt + 1 avuç semizotu + 1 adet kuru incir + 1 yemek kaşığı pekmez KORUYUCU SMOOTHIE 2 adet havuç + 3 adet kayısı + 1 kase yoğurt