Üzümün Faydaları

Üzüm dünya çağında en çok tüketilen otantik tada sahip meyvelerden biridir. Filizi onlarca metre uzayabilmektedir ve genelde ılıman iklimleri sever. Üzüm tadı ve kokusu ile renklerine göre varyasyon göstermektedir, bilinen üç üzüm çeşidi vardır. Tatları arasında bir derecelendirme yapılacak olursa yeşil üzüm biraz daha ekşi, kırmızı üzüm daha tatlı ve siyah üzüm ise ikisinin arasında bir tada sahiptir.

Üzümler çok ufak olmalarına rağmen sağlık açısından çok faydalı meyvelerdir. Üzümün etkin olarak birçok kullanım alanı vardır, yeme-içmenin dışında kozmetik alanda, bakım ürünlerinde faydalı bir destekleyici olarak fayda sağlamaktadır.

Üzüm bol miktarda enerji içerir, protein açısından zengindir ve bol miktarda lif içerir. Üzüm ayrıca folatlar, niasin, pantotenik, piridoksin, riboflavin , tiamin yanında, C, E, K vitaminleri içermektedir. C ve K vitaminleri açısından çok zengindir. Üzüm ayrıca bol miktarda potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko, karoten-α, karoten-ß, kripto-ksantin, lutein-zeaksantin açısından zengindir.

Üzümün Sağlığa Faydaları

Bol miktarda vitamin, mineral ve bileşen içeren üzümün sağlık açısından önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Üzümün beyin sağlığından sindirim sistemine, cilt sağlığına katkıda bulunması ve birçok hastalıktan koruması ile şu şekilde değerlendirebiliriz.

Üzüm Migrene İyi Gelir: Üzüm yardımıyla migrenin iyileştirilebileceğini belirten sağlık uzmanları evde doğal ortamda hazırlanacak üzüm suyunu migren tedavisinde etkili olduğunu savunmaktadırlar.

Üzüm Alzheimer Hastalığına İyi Gelir: Üzüm alzheimer hastalığından muzdarip hastalarda amiloid-beta peptit seviyelerinin azaltılmasında yardımcı olur. Üzüm aynı zamanda beyin sağlığının korunmasında ve görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde katkıda bulunur.

Üzüm Hazımsızlığı Giderir: Üzüm hazımsızlığı giderir ve hazımsızlığa neden olan unsurları ortadan kaldırabilir.

Üzüm Meme Kanserinden Korur: Bu konuyla alakalı son zamanlarda yapılan çalışmalar, üzümün meme kanserine iyi geldiğini ortaya koymuştur. Günlük olarak içilen doğal üzüm suyunun meme kanseri tümörlerini engellediği düşünülmektedir.

Üzüm Göz Sağlığını ve Görme Yeteneğini Korur: Üzümün göz ve görme sağlığını koruduğu en iyi bilen özelliklerinden sadece bir tanesidir. Üzüm glutein ve zeaksantin bakımından zengindir ve bu maddeler yaşlanmaya bağlı göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Üzüm Kolesterol İlişkisi: Bazı sağlık uzmanları üzümün kolesterol seviyesini sağlıklı bir seviyede tuttuğunu savunmaktadırlar.

Üzüm Böbrek Bozukluklarını Giderir: Üzüm böbrekler üzerindeki baskının azaltılması gerekli olan ürik asidi bol miktarda içermektedir. Bu özelliğinden dolayı üzüm böbrek sağlığını koruma noktasında önemli bir rol üstlenir.

Üzüm Astıma İyi Gelir: Üzüm akciğerlerde mevcut nem düzeyini arttırmada etkili olan yüksek asimilasyon gücüne sahiptir. Üzümün bu özelliğinden dolayı astım ataklarının şiddetini düşürdüğünü düşünülür.

Mikropları Öldürür: Kırmızı üzüm antibakteriyel ve antiviral özellikleri açısından zengindir ve çeşitli enfeksiyonlara karşı bünyeyi korur. Kırmızı üzüm bu özelliğinden dolayı özellikle çocuk felci virüsü ve herpes simpleks virüsüne karşı etkilidir ve aynı zamanda anti viral özellikleri vardır. Virüs ve mikropların neden olduğu hastalıklara karşı etkilidir.

Üzüm kabızlığı giderir: Üzüm kabızlık sorununun aşılmasında korkunç etkilidir. Üzüm şeker, organik asit ve poliyoz açısından zengin olduğu gibi bir müshil olarak da görev yapabilmektedirler. Bu özelliğinden dolayı kabızlık ve basur sorunlarına karşı etkili olabilir.

Üzüm Cilt Sağlığı İçin Faydalıdır: Üzüm genel cilt sağlığı için faydalı bir meyvedir ve cilt bakım ürünlerinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Üzüm fitokimyasal ve antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Üzüm ayrıca cilt sağlığı için hayati önem taşıyan C vitamini bakımından zengindir. Üzümün cilt ve deri sağlığına faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Üzüm güneş yanıklarına karşı cildi korur. Cilt üzerinde üzüm çekirdeği ekstresinin uygulanması zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlar. Bu güneş yanığı nedeniyle meydana gelen kızarıklığı azaltır ve aynı zamanda güneş ışınlarının zarar verdiği hücrelerin onarılmasına yardımcı olur.

Üzüm Cildi Yumuşatır: Üzüm cilt ve deri sağlığına zarar veren serbest radikallere karşıda etkilidir ve onların cilde vereceği hasarı azaltır. Özellikle, üzümün içerdiği bol miktardaki C vitamini serbest radikallerin cilde verdiği zararın onarılmasında önemli rol oynayabilir. Bunun dışında ciltte meydana gelen kırışıklıkların giderilmesinde üzüm önemli bir rol oynar. Bunun için çekirdeklerinden arınmış üzümün hamur halinde cilde 20 dakika boyunca uygulanması yeterlidir.

Üzüm çekirdeği ekstresi cildin nemli kalmasını sağlar. Bunu zengin miktarda içerdiği E vitamini yardımıyla yapar. Ekstre edilen madde aynı zamanda bir exfoliant olarak işlevi görür. Böylece cilt ölü hücrelerden temizlenir ve cilt nemli, parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanır.

Üzüm Cildi Gençleştirir: Üzümde mevcut bazı organik asitler, cilt hücrelerinin sağlıklı kalmasını kolaylaştırır. Üzüm kolajen oluşumu için gerekli olan C vitamini içerir. Ayrıca içerdiği maddeler hücre ve kan damarlarının sağlıklı kalması için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, üzüm vücuttan toksinleri kaldırarak hastalıklardan cilt üzerindeki etkisini kırar. Ayrıca cildi gençleştirir.

Üzüm Saç Sağlığı İçin Faydalıdır: Günümüzde özellikle uzun saçların bakımının yapılması zor ve zahmetli bir iştir. Saçların özellikle kök kısımları besin eksikliğinden dolayı güçsüzleşir ve dökülme meydana gelir. Üzüm tüketimi bu sorunları ortadan kaldırabilir.

Üzüm sağlıklı saçlar için gerekli olan birçok vitamin ve mineral içermektedir. Bu özelliğinden dolayı üzüm saçların sağlıklı, parlak ve yumuşak kalmasını sağlar. Bunun dışında üzüm saçlar ve kafa derisi için çok iyi bir nemlendirici görevi görür ve kepek sorununu ortadan kaldırabilir. Saçların dökülmesini engelleyebilir.

Kuru Üzümün Faydaları

Kuru üzüm güneşte veya farklı şekillerde üzümlerin kurutulmasıyla elde edilir. Altın sarısı, yeşil ve siyah renklerde olurlar. Kuru üzüm genelde tatlılarda ve kompostolarda kullanılır. Fakat harika tatları dışında sağlık açısından da çok faydalıdırlar.

Kuru üzüm özellikle kabızlık sorunlarını ortadan kaldırmasıyla bilinir. İçerdiği lifler yardımıyla bağırsak hareketlerini arttırır ve kabızlık gibi sorunların üstesinden gelebilir, ayrıca bu özelliği kilo vermeye yardımcı olur.

Kuru üzüm fruktoz ve glikoz enerji içerdiğinden sağlıklı bir şekilde kilo vermek için ideal bir besin kaynağıdır.

Kuru üzüm kanda polifenolik antioksidan olarak bilinen kateşinler açısından oldukça zengindir ve bu özelliği vücudu kanser hastalıklarından korur.

Kuru üzüm kalp sağlığını korur ve kan basıncını azaltır.

Kuru üzüm diyabet hastalarında insülin görevi görebilir.

Kuru üzüm anemi hastalığına yardımcı olabilecek zengin miktarda demir içermektedir. Aynı zamanda yeni kan oluşumuna yardımcı olan B vitamini kompleksi açısından zengindir. Bu özelliği sayesinde kan hücrelerinin sağlığını korur.

Diğer üzüm türlerinde olduğu gibi saç ve cilt sağlığını korur.

Enfeksiyon ve bakterilerin neden olduğu hastalıklara çözüm üretebilir, ateş düşürücü özelliği vardır.

Kuru üzümün bol miktarda içerdiği kalsiyum kemiklerin sağlığı için vazgeçilmez bir maddedir.



Siyah Üzümün Faydaları

Siyah üzüm en başta yazdığımız gibi 3 çeşit olan üzümün diğer bir çeşididir. Genel hatlarıyla sağlık açısından faydaları aynıdır fakat bazı özellikleri siyah üzümü diğerlerinden ayrı kılmaktadır. Ayrıca siyah üzümün tadı diğerlerinden biraz daha farklıdır, ekşi değildir. Özellikle cilt ve saç sağlığına ciddi anlamda katkı sağlar.

Siyah üzüm kolesterol seviyesini dengeler, içerdiği mineral ve bileşenler yardımıyla insülin duyarlılığını arttırır.

Siyah üzümün düzenli tüketimi konsantrasyon, hafıza ve ayrıca sözleri ve mekanları hatırlama yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur.

Siyah üzümün içerdiği vitamin ve diğer besinler kalp ve damar sağlığını korur.

Düzenli olarak siyah üzüm tüketimi, başta cilt kanseri olmak üzere kolon, prostat, mide ve bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır.

Siyah üzüm ayrıca sindirim sistemi için faydalı olduğundan kilo vermek isteyenlerin tercih edebilecekleri besin maddelerinin başında gelir.

Mantar hastalıklarına karşı etkili olan siyah üzüm, güçlü bir antioksidan olarak enfeksiyon ve bakterilerin yol açtığı iltihapları giderebilir.

Siyah üzüm kabızlık ve hazımsızlığı giderir, midede bulunun asit seviyesinin sağlıklı düzeyde kalmasını sağlar.

Siyah üzüm diğer üzüm çeşitlerinde olduğu gibi göz sağlığını korumak için gerekli olan besinler içerir, görme yeteneğini geliştirir.

Saç ve cilt sağlığını korur, saçların sağlıklı kalmasını sağlar. Cildi özellikle güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.



Üzüm Çekirdeğinin Faydaları

Üzüm çekirdeği uzun çağlar boyunca Asya ve Ortadoğu toplulukları tarafından kullanılmaktadır. Daha sonra bu alternatif tedavi şekli zamanla ve yüzyıllar sonra Avrupa’ya geçmiştir. Günümüzde de üzüm çekirdeği alternatif tıp tarafından hastalıkları iyileştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Üzüm çekirdeği inanılmaz güçlü bir antioksidandır ve DNA yapısını korumaya yardımcı olan nadir besin kaynaklarından birisidir.

Üzüm çekirdeği bol miktarda C vitamini içermektedir. Bu özelliğinden dolayı birçok açıdan bünyeye fayda sağlar. Kılcal damarları güçlendirir, böylece bünyede kanda oksijen dolaşımını arttırır.

Üzüm çekirdeğinin etkili bir antioksidan olması ayrıca serbest radikallerin savunma sisteminde meydana getirdiği hasarın giderilmesine yardımcı olur.

Üzüm çekirdeklerinin içerdiği maddeler zararlı güneş ışınlarının ciltte meydana getirdiği hasarı giderir.

Diğer bir özelliği ise beyne giden kan damarlarını korumasıdır.

Üzüm çekirdeği tüketimi kanser hastalıklarına yakalanma riskini de büyük oranda azaltabilir.

Yapılan laboratuvar çalışmaları üzüm çekirdeklerinin vücuttaki zararlı maddeleri ve toksinleri dışarı atmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklarla mukavemetini arttırır.



Üzüm Suyunun Faydaları

Üzüm suyunun en az üzüm kadar sağlık açısından faydaları vardır. Üzüm suyunun faydalarından maksimum seviyede yararlanmak için evde çekirdekleriyle birlikte preslenmesini öneririz. Marketlerden alınan üzüm suları hazırlanma esnasında özelliklerini yitirebilmektedirler. Üzüm suyunun sağlığa faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Üzüm suyu kolesterol seviyesini sağlıklı bir düzeyde tutmaya yardımcı olabilir. Hazır üzüm sularında tatlandırıcı kullanıldığı için kolesterole iyi gelmeyebilir, fakat doğal üzüm suyunun kan akışını hızlandırıcı ve damarları açıcı özelliği olduğundan dolayı kolesterole iyi geldiği düşünülmektedir.

Üzüm suyu düzenli olarak tüketildiğinde kalp ve damar sağlığını korur.

Sindirim sistemi için genel anlamda faydalı olan üzüm suyu özellikle bağırsak sağlığı için faydalıdır.

Üzüm suyunun diğer bir önemli özelliği ise bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hastalıklara karşı güçlü bir savunma sisteminin oluşmasına katkıda bulunmasıdır.

Üzüm suyu aynı zamanda özellikle sindirim sistemindeki iltihap ve enfeksiyonların giderilmesinde önemli rol oynarlar.

Etkili bir antioksidan olmasından dolayı üzüm suyu kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Bağırsakları ve metabolizmayı hareketlendirdiği için üzüm suyu aynı zamanda sağlıklı ve hızlı bir şekilde zayıflamaya yardımcı olur.

Kadınlarda menopoz döneminin süresinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde geçmesine yardımcı olabilir.

Metabolizmayı güçlendirir ve hareketlendirir.

Üzüm suyu kemik sağlığını korur ve güçlendirir.

Üzüm suyunun kas sağlığını koruduğu ve kasları yağlardan temizlemeye yardımcı olduğu düşünülür.

Üzüm suyu anlık enerji sağlayarak kronik yorgunluğun atılmasını sağlar.

Üzüm suyunun içerdiği kalsiyum, demir, magnezyum ve diğer birçok bileşen vitamin ve maddeler saç ve cilt sağlığını korur.

Üzüm suyunun sinir sistemi üzerinde de etkili olduğunu söylemek mümkün, özellikle yaz aylarında harareti giderir, su kaybına engel olur, yorgunluğu alır.



Üzüm Pekmezinin Faydaları

Üzüm pekmezi üzüm çeşitlerinden elde edilir ve enerji verici özelliğinin yanında sağlık açısından birçok faydası vardır. Üzüm pekmezinin sağlık açısından faydalarını detaylı olarak burada yayınladığımız yazıda ele almıştık Aynı yazıda ayrıca çok detaylı olarak bütün pekmez çeşitlerini ele almış ve faydalarını yazmıştık.

Üzüm Sirkesinin Faydaları

Üzüm sirkesi çok nadir olarak tüketilen ama sağlık açısından birçok faydası olan bir üründür. Üzüm sirkesinin özellikle mantar ve egzama hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Üzüm sirkesi ayrıca sağlığa faydaları açısından elma sirkesi ve diğer sirke çeşitleriyle benzerlik göstermektedir. Elma sirkesi faydalarıı hakkında yazdığımız yazıyı ayrıca okuyabilirsiniz.

Üzüm sirkesinin sağlık açısından faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün:

Kilo vermeye yardımcı olur, insülin seviyesini arttırdığı için açlık hissini azaltır. Bu yüzden kilo vermek isteyenler tercih ederler.

Kalp ve damar sağlığını koruyan üzüm sirkesi aynı zamanda kan hücrelerinin sağlığını korur.

Üzüm sirkesinin beyin ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Serbest radikallerin beyine vereceği zararları azaltır.

Cilt ve saç sağlığı için faydalıdır, cilde direkt olarak uygulamak yerine bir miktar su ile inceltmenizi öneririz. Cilt hastalıklarının etkilendiği bölüme tropikal olarak uygulanır.

Yorgunluğu giderir, duş aldığınız suya bir miktar katmanız yorgun kas ağrılarının giderilmesini sağlar.

Etkili bir idrar söktürücüdür, aynı zamanda genel sinir sistemi için faydalıdır.

Üzüm Çekirdeği Yağının Faydaları

Üzüm çekirdeği genelde üzümün kendisi ve türevleri ile aynı faydaları sağlamaktadır. Üzüm çekirdeğinin faydalarını kısaca şu şekilde sıralamak mümkün:

Üzüm çekirdeği yağı kılcal damarların sağlığını korur. Bunun yanında doku ve hücre sağlığı içinde hayati besinler içerir.

Cilt ve saç sağlığı için faydalı olan üzüm çekirdeği yağı kepek sorununun giderilmesinden aknelerin ortadan kaldırılmasına kadar birçok açıdan fayda sağlar.

Gözlerin etrafında oluşan siyah çemberlerin giderilmesinde etkilidir.

Cildin yaşlanmasını yavaşlatırken, nemlendirici özelliğinden dolayı özellikle kuru ciltler için faydalıdır.

Şeker hastaları için faydalı olduğu düşünülen üzüm çekirdeği yağı aynı zamanda kalp sağlığını korur.

Kanser hastalıklarını önleyebilir, üzüm çekirdeği yağı farklı kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Yaraların hızla iyileşmesini sağlayabilir.

İltihap ve egzama sorunlarını kısa sürede ortadan kaldırabilir.

Üzümün Zararları

Üzüm genelde sağlık açısından bir risk teşkil etmez, fakat üzüm sirkesi ve üzüm çekirdeği yağı güçlü bir konsantre olduğu için olumsuz etkileri olabilir. Üzüm daha çok aşırı tüketime dayalı olarak benzer etkilere neden olabilir.

Fazla miktarda üzüm tüketimi alerjilere neden olabilir. Bünyesi hassas olan kişilerde bu alerji kırmızı noktalar halinde kendini gösterir.

Üzüm kalori içermektedir, aşırı miktarda üzüm tüketimi kilo almaya neden olabilir.

Üzüm karbonhidrat içerir ve aşırı şekilde üzüm tüketimi karbonhidratın artmasına neden olabilir.

Yine aşırı şekilde üzüm tüketimine bağlı olarak hazımsızlık ve gaz sorunlarına neden olabilir.

Çok ender de olsa, aşırı tüketim sonucu üzüm kusmaya neden olabilir.

Tavsiyeler

Genel anlamda üzüm her yaştan insanın güvenle tüketebileceği sağlık açısından faydalı bir meyvedir. Özellikle mevsiminde taze tüketilmesi ve aynı şekilde üzüm sirkesi ve üzüm çekirdeği yağının doğal ev ortamlarında hazırlanıp tüketilmesini öneririz.