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17 Aralık 2016 Cumartesi 17:11

Uzmanlar Uyardı: Sakın Kar Yemeyin

Uzmanlar Uyardı: Sakın Kar Yemeyin
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Uzmanlar Uyardı: Sakın Kar Yemeyin
Karın, yere düşmeden kirlendiğine dikkat çeken Meteoroloji Mühendisi Prof. Mikdat Kadıoğlu, "Köyde yaşıyorum, havamız temiz demeyin. Sakın kar yemeyin" uyarısında bulundu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sanayiden kaynaklanan kirleticiler artık tüm dünyayı dolaştığı için karın yere düşmeden kirlendiğine vurgu yaptı.

Özellikle Anadolu'da yaşayanların, karı pekmez veya balla karıştırıp yemek için kış mevsimini iple çektiği günlerin geride kalması gerektiğini ifade eden Kadıoğlu, romantik duygular çağrıştırmasına rağmen insanların kar hakkında çok az bilgi sahibi olduğuna işaret etti.

'KAR AĞIR METALLERLE KİRLENİYOR'

Havada bulunan sanayiden kaynaklanan kirletici partiküllerin tüm dünyayı dolaştığını anlatan, dolayısıyla kimsenin artık "Köyde yaşıyorum, benim havam temiz" dememesi gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, "Artık kar, havadaki tüm kirleticilere yapışarak yere iniyor. Yani kar, yere düşmeden kirleniyor. Her türlü kirletici ve ağır metallere bulaşmış kar kristalleri birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Sakın kar yemeyin" diye konuştu.

'KAR KRİSTALLERİ İNSANIN SIKIŞIK TRAFİKTE İLERLEMESİ GİBİ DÜŞER'

Miktad Kadıoğlu, kar kristallerinin ortalama düşme hızının saatte yaklaşık 800 metre olduğunu ifade ederek bu durumu insanların sıkışık trafikte ilerlemesine benzetti.

Meteorolojinin kaynak, yer, zaman, miktar, yükseklik ve olasılık belirten kar tahminleri verebildiğini dile getiren Kadıoğlu, yerel yönetimlerin de karla mücadele planlarını güncelleyerek, bunu etkin ve çevreye en az zarar verecek şekilde yapabilmenin yollarını araması gerektiğini kaydetti.


 
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