Turp nasıl tüketilmeli, turp nelere iyi gelir?

Uzman Diyetisten Serkan Tutar, turp sebzenin faydalarını, zararlarını ve ne kadar yenilmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Bol vitamin deposu turp’un sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu belirten Tutar, şu bilgileri verdi:

Her mevsim sofranızda yer alabilecek olan turp, yaz, kış ve sonbahar turpu olarak üç çeşittir. Ülkemizde genelde renklere göre çeşitlendirilmekte olup, en bilinenleri kırmızı ve siyah turptur. İçerdiği organik asitler nedeniyle keskin bir tada sahiptir. Bütün turp çeşitleri, antioksidan olarak bilinen flavonoidlerden zengindir. Karaciğer ve safra sağlığı açısından siyah turpu, antioksidan içeriği açısından kırmızı turpu tercih etmelisiniz.

TURP VE SAĞLIK

* İçerdiği antioksidan bileşikler ile kansere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur.

* İçerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde safra akışını hızlandırır. Kükürtlü birleşiklerin, karaciğer sağlığını koruduğu bilinmektedir.

* Safra salgısı üzerindeki olumlu etkisi ile sindirimi kolaylaştırır.

* İdrara çıkışı hafif dereceli hızlandırır, ödem çözücü etki gösterir.

* Düşük glisemik indeksli (kan şekerini yavaş yükselten) ve yüksek posalı olduğu için şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir sebzedir.

* Lif içeriği yüksek olduğu ve fitosterol içerdiği için kan kolesterolünü azaltıcı etki gösterir.

* Lif içeriği ve içerdiği glukosinolat birleşikleri ile kalın barsak kanseri başta olmak üzere, kansere karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.

* Düşük kalorili olduğu için diyet yapanlar için uygundur.

TURPUN ZENGİN İÇERİĞİ

10 küçük boy kırmızı turp rendesi (1 kâse) tükettiğinizde sadece 12 kalori alır, günlük posa ihtiyacınızın \%25’ini karşılamış olursunuz.

Turp, yüksek oranda potasyum içerir. Potasyum, kalp kası dâhil kasların düzgün çalışması için gerekli bir mineraldir. Vücuda yeteri miktarda potasyum alımı, yüksek tansiyona karşı koruyucu özellik taşımaktadır.

Turpun içerisinde yüksek düzeyde folat bulunması, turpu diğer sebzelerden ayrıcalıklı kılmaktadır. Folat vücudumuzdaki genetik kodlanmaların (DNA’nın) onarımında kullanılmaktadır. 1 kâse turp salatası tükettiğinizde günlük folat ihtiyacınızın \% 7’sini karşılarsınız.



Kalsiyum mineralinin en iyi bitkisel kaynaklarından olan turp, özellikle menopoz dönemindeki kadınlara önerilmektedir. Ayrıca kemik erimesine karşı olumlu etkileri bilimsel çalışmalar ile desteklenmiştir. Turp yaprakları da turp kadar iyi bir kalsiyum kaynağıdır.Bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında görevli olan C vitamini, turpta yüksek oranda bulunmaktadır. Gün içerisinde 1 kâse turp salatası tüketilmesi günlük C vitamini ihtiyacımızın \%40’ını karşılamaktadır.Kan kolesterolünün düşürülmesinde etkin madde olan fitosterol, 100 gram turpta 9 mg bulunmaktadır.

YAPRAĞI DA KENDİ KADAR FAYDALI

Turp yaprağı; beta-karoten, C vitamini, E vitamini, B6 vitamini, B9 vitamini (folat) ile kalsiyum minerali açısından iyi bir kaynaktır. İçeriğindeki beta-karoten sayesinde göz ve akciğer sağlığının korunmasına yardımcı olur. C vitamininden zengin bir kaynak olması nedeniyle, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır. Ayrıca yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi bulunmaktadır. E vitamini içeriği ile yaşa bağlı oluşan metal performans (hafıza) düşme hızını yavaşlatmaya yardımcı olur.

TURP YAPRAKLARINI NASIL TÜKETEBİLİRSİNİZ?

*Çorbalara ilave ederek

*Ispanak yemeği gibi pişirerek

*Salatalara ilave ederek

AŞIRI YEMENİN ZARARLARI

* İçerdiği kükürtlü birleşikler nedeniyle gaz yapıcı özelliği vardır.

* Aşırı tüketilmesi sonucunda barsakları hızlandırıcı etki yaparak ishale sebep olabilir.

* Turp yüksek oranda oksalat içerir. Oksalatlar, vücuttan demir ve kalsiyum gibi değerli minerallerin atılmasına yol açar. Yüksek oranda turp tüketimi, mineral kaybına neden olarak yarar yerine zarar getirir.

KİMLER AZ YEMELİ?

* Böbreklerinden kalsiyum-oksalat kumu dökenler

* İshal geçirmekte olan kişiler ve gaz sancısı çeken kişiler

* Mutsuz barsak sendromu olan kişiler

* Gastriti olanlar pişmiş olarak tüketmelidir.

* Açık ülser yarası olan kişiler tüketmemelidir.

SAĞLIKLI KİŞİ İÇİN İDEAL PORSİYON: Günde 1 kâse turp salatası olarak tüketmek yeterlidir. Turp, bürüksel lahanası, karnabahar, brokoli gibi sebzeler ile aynı soydan geldiği için bu sebzeleri tüketen kişinin aynı gün turp tüketmesine gerek yoktur.