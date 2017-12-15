Topuklu Ayakkabılar Ayak Bileğinin Düşmanı!

Ayak bileği rahatsızlıkları için tıbbi ve cerrahi tedavi yöntemlerinin günden güne arttığını belirten Keklikçi, “Artroskopik ayak bileği cerrahisiyle büyük kesiler açılmadan müdahale edilebiliyor. Bu nedenle iyileşme süreleri de oldukça kısalıyor. Bu da hastalar için büyük bir konfor sunuyor” dedi. Sporcularda kondisyon yetersizliği ve antrenmansızlık durumunda ayak bileğine yüklenildiğini ve ciddi sıkıntılar yaşanabildiğini belirten Keklikçi, “Uygun olmayan ayakkabıların giyilmesi ve zeminin kötü olması da ciddi sakatlanmalara neden olabilir” uyarısında bulundu.

TOPUKLU AYAKKABILAR AYAK BİLEĞİNİN DÜŞMANI

Kadınlarda yüksek topuklu ayakkabı kullanımının ayak ve ayak bileği sorunları ile burkulmalara neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kenan Keklikçi, “Özellikle sürekli topuklu ayakkabı kullanan kadınlarda topuk ağrı sı, tarak kemiklerinde ağrı, başparmağın deformitesi, ayak bileğinde bağ yaralanmaları, kırıklar, kıkırdak lezyonları gibi hastalıklar görülebiliyor. Bunların bir kısmı ancak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir” diye konuştu.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL DÜZENLENMELİ

Genç ve orta yaş grubunda; ayak bileği burkulmaları, bağ yaralanmaları, ayak bileğini ilgilendiren kırıklar, aşil tendon yaralanmaları ve kıkırdak hasarlarının daha sık görüldüğünü anlatan Keklikçi, “Aktivite seviyesi daha düşük olan ileri yaş grubuna baktığımızda ise ayak bileği artriti ve eklemi oluşturan yumuşak dokuların yangısı gibi hastalıklara daha sık rastlıyoruz” dedi. Ayak bileği tedavisinin kişiye özel olarak düzenlenmesi gerektiğini belirten Keklikçi, “İleri yaş grubunda daha sık gördüğümüz ayak bileği kireçlenmesi tedavisinde ameliyat dışı yöntemlerle de tedavi mümkün” açıklamasında bulundu.

AYAK BİLEĞİ SAĞLIĞI İÇİN 7 ADIM

-Hangi spor dalı olursa olsun ısınmadan spora başlamayın.

-Kaslarınızı devamlı formda tutmak için düzenli germe ve güçlendirme egzersizleri yapın.

-Ayak yapınıza ve yaptığınız spora uygun ayakkabı seçin.

-Sık yürüyüş ya da koşu yapan biriyseniz ayakkabı tabanınızı yıpranmalara karşı sık sık kontrol edin, gerekiyorsa ayakkabınızı değiştirin.

-Daha önce tecrübeniz olmayan yer ve zeminlerde sıçrama, koşma gibi hareketlerden sakının ve dikkatli olun.

-Daha önce ayak bileği burkulması gibi bir yaralanma geçirdiyseniz tekrarından sakınmak için bandaj ve ayak bileği breys ya da splinti kullanın.