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10 Ocak 2017 Salı 17:44

Sumak Seviyorsanız Şanslısınız! İşte Nedeni...

Sumak Seviyorsanız Şanslısınız! İşte Nedeni...
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Sumak Seviyorsanız Şanslısınız! İşte Nedeni...
Sumak, antimikrobiyal ve antioksidan özelliği ile hazımsızlığı ve iştahsızlığı giderme, kusma, boğaz ve diş eti hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın tedavisine olumlu etki ediyor

İçerdiği antioksidanlar ile öne çıkan baharat antimikrobiyal ve antioksidan özelliği ile hazımsızlığı ve iştahsızlığı giderme, kusma ve ishali kesme, boğaz ve diş eti hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın tedavisine olumlu etki ediyor.
ABD'de yapılan çalışmalarda, kansere, kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya neden olabilen serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. DNA tamirini harekete geçirerek, kanserle mücadele etmeyi sağlıyor.Sumak, aslında yabani bir bitkidir. Sumak çalısı 3 metreye kadar uzayabilir. Beyaz çiçekleri kırmızı meyve verir ama bunlar olgunlaşmadan toplanır, kurutulur ve böylece uzun süre saklanabilir.

 
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