Soğanın bilinmeyen kullanım alanları

En makbulü genelde çiğ yenen kırmızı soğandır. Kırmızı soğanda "flavanol" maddesi bulunur. Dolama hastalığına, sıcak külde közlenmiş kuru soğanın zarını çıkarıp sarmak sancıyı alır ve dolamayı iyileştirir.

Baş ağrısına, bir baş soğan ince kıyılarak haşlanır ve haşlanmış soğan, bir tülbent arasında alına bağlanırsa, ağrıyı dindirir. Şeker hastalığında, bol soğan yemek çok şifalıdır. Kalp krizi riskini azaltmak için içerisinde flavanol maddesi bulunan kırmızı soğandan her yemekte çiğ olarak biraz yemekte fayda vardır.

Bağışıklık güçlendirici

Soğan, bünyesinde birçok bitkisel iyileştirici barındırır ve bu iyileştiriciler bağışıklık sistemi üzerinde doğal olarak olumlu etki sağlarlar. Bu etkilere vücutta bulunan C vitamininin daha efektif kullanılması da dahildir. Güçlü bir bağışıklık sistemi vücudun hastalık ve enfeksiyonla mücadele gücünü artırır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Bir parça soğan, bedeni enfeksiyonlardan koruyacak vitamin ve mineraller içerir. Vücuttaki enfeksiyon oranı azaldığında iltihap oranı da otomatik olarak düşer. Soğanın atrit, eklem ağrısı ve iltihaptan müzdarip kimselere iyi gelmesinin nedeni de budur.

Öksürüğü keser

Göğüste biriken mukus tıkanıklığa ve öksürüğe neden olabilmektedir. Göğüs tıkanıklığını ve öksürüğü giderici olarak kullanılan en yaygın alternatif tıp yöntemleri arasında soğan bulunmaktadır.

Bunun için doğranmış soğanı buharda bir iki dakika pişirdikten sonra bir bezin içine koyun ağzını kapatın. Sızıntı olmamasına dikkat edin. Göğüs veya ağrıyan bölgeye uygulanabilecek sıcaklığa geldiğinde uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz.