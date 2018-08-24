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Sebze ve meyvelerI sirkeli suyla yıkamayın

Profesör Doktor Yeşim Erbil’den sağlıklı yaşam reçeteleri. Sebze ve meyveler ne yazık ki tarım ilaçlarıyla yüklü. Bu yüzden onları sirkeli suda bekletip tüketiyoruz. Ancak hata yapıyoruz... Çünkü bazı kimyasallar sirkeli suda daha etkin hale gelerek tehlike yaratıyor...

Sebze ve meyvelerI sirkeli suyla yıkamayın

Profesör Doktor Yeşim Erbil’den sağlıklı yaşam reçeteleri. Sebze ve meyveler ne yazık ki tarım ilaçlarıyla yüklü. Bu yüzden onları sirkeli suda bekletip tüketiyoruz. Ancak hata yapıyoruz... Çünkü bazı kimyasallar sirkeli suda daha etkin hale gelerek tehlike yaratıyor...

24 Ağustos 2018 Cuma 19:04
Sebze ve meyvelerI sirkeli suyla yıkamayın

Profesör Doktor Yeşim Erbil’den sağlıklı yaşam reçeteleri. Sebze ve meyveler ne yazık ki tarım ilaçlarıyla yüklü. Bu yüzden onları sirkeli suda bekletip tüketiyoruz. Ancak hata yapıyoruz... Çünkü bazı kimyasallar sirkeli suda daha etkin hale gelerek tehlike yaratıyor...

Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çekti ve önemli tavsiyelerde bulundu. İşte onlar: Tarımda kullanılan kimyasal çeşidi olan pestisitler toprak ve suda kirletici etkiye neden olarak insan sağlığına zararlı olmaktadır. Mahsulü koruma amaçlı kullanılan pestisitin bilinçsiz ve kontrolsüz uygulanması, yaşayan tüm canlı organizma ve aynı zamanda mahsul için de tehlikelidir.

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KİMYASALDA ARTIŞ

1980 yılından beri pestisit kullanımı ülkemizde yüzde 45 oranında artmıştır. Bu miktar resmi kayıtlar olup illegal kullanım düşünüldüğünde, bu kimyasalların çok daha fazla kullanıldığı bir gerçektir. Organik tarımın son yıllarda teşvik edilmesi pestisit kullanımını ancak yüzde 5 oranında azaltabilmiştir.

Prof. Dr. Yeşim Erbil

Prof. Dr. Yeşim Erbil

HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR?

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Pestisit türleri; böcekler, kemirgenler, yabani otlar, mantarlar olmak üzere 4 ana başlıkta üretilir ve 100'e yakın ticari şekli vardır. Pestisitler suda çözünme özelliklerine göre toprağa, suya karışır ve kirlenir. Uzun süre pestisitlere maruz kalan insanlarda kanser ve karaciğer, böbrek ve nörolojik hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu yıl American Journal of Psychiatry Dergisi'nde yayınlanan bir makalede annedeki pestisit miktarı ile otizm arasında ilişki tespit edilmiştir. Pestisitler kısırlık nedenleri arasında da gösterilir.

YİYECEKLERDEN NASIL ARINDIRILIR?

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Pestisitlerin kimyasal özellikleri farklıdır. Örneğin elmada hangi tür pestisitin kullanıldığı bilinmediği için bol duru suyla yıkamak, kabuğunu soyup tüketmek en doğrusudur. Çilek gibi soyulamayan meyvelerin ise organiğini tüketmek gerekir. Ülkemizde sebze, meyve ve özellikle yeşil yapraklı sebzelerin yıkanması sırasında sirkeli su kullanılmaktadır. Ancak bazı pestisitler sirkeli suda daha etkin hale gelerek zararlı olmaktadır. Hangi sebze ve meyvede hangi pestisitin kullanıldığı bilinmediği için sirkeli suyla yıkanmamaları gerekir. Sebze ve meyveleri tamamen tarım ilacından arındırmak mümkün olmasa da duru suyla yıkayıp, özellikle yeşillikleri suda bekletmek en doğru temizleme şeklidir.

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