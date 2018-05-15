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SALATALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Salatalığın her yerde kolayca yetişmesi sebebiyle herkes tarafından tüketilir. Ferahlatıcı özelliği olması, birçok kanser türünü önlemesi ve kemikleri güçlendirmesi salatalığın faydaları arasındadır. Salatalık faydalarının bilinmesi, yüksek su içeriği nedeniyle de tercih edilir. Potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineral maddelerin yanında birçok vitamin içerir.

SALATALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Salatalığın her yerde kolayca yetişmesi sebebiyle herkes tarafından tüketilir. Ferahlatıcı özelliği olması, birçok kanser türünü önlemesi ve kemikleri güçlendirmesi salatalığın faydaları arasındadır. Salatalık faydalarının bilinmesi, yüksek su içeriği nedeniyle de tercih edilir. Potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineral maddelerin yanında birçok vitamin içerir.

15 Mayıs 2018 Salı 22:30
SALATALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

SALATALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

 

Salatalığın her yerde kolayca yetişmesi sebebiyle herkes tarafından tüketilir. Ferahlatıcı özelliği olması, birçok kanser türünü önlemesi ve kemikleri güçlendirmesi salatalığın faydaları arasındadır. Salatalık faydalarının bilinmesi, yüksek su içeriği nedeniyle de tercih edilir. Potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineral maddelerin yanında birçok vitamin içerir.

SALATALIĞIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

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Salatalık, yenilerek yada cilde doğrudan temas ettirilerek birçok farklı şekilde kullanılabilir. Salatalık maskesi şeklinde kullanılabilir. İşte salatalığın faydalarından bazıları:

    1. Kemik ve kıkırdak yapısına korur. Silis açısından zengindir. Silis maddesi, kasları, tendonları, kıkırdak ve kemikleri koruyan bir maddedir. Silis bakımından zengin olması nedeniyle güçlü bir kemik ve kıkırdak yapısına sahip olmaya yardım eder.
    2. Kabızlığı ve böbrek taşı oluşumunu engeller. Yüksek oranda su ve lif içerir. Bu içeriği nedeniyle bağırsakları rahatlatarak kabızlık oluşumunu önler.
    3. Çok iyi bir B vitamini kaynağıdır. İçerdiği B vitamini sayesinde duygusal ve zihinsel sağlığı korumaya yardım eder. Stresi azaltır.
    4. Yüksek oranda su içerir. Salatalığın yüzde 95 i sudur. Bu yüzden vücuttaki toksinlerin kolaylıkla dışarı atılmasını sağlar.
    5. Birçok kanser türüne karşı koruma sağlar. Kansere karşı mücadelede yardım eder. Özellikle meme kanseri, yumurtalık kanseri, prostat kanseri, rahim kanseri ve kolon kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır.
    6. Ağız kokusunu hafifletir. Ağır şekilde ağız kokusuna sebep olacak yiyecekler yedikten sonra bir dilim salatalık ağzınıza alarak damağınıza yapıştırın. 30 saniye kadar bekleyin. Daha sonra ağız kokusunun geçtiğini fark edeceksiniz.Ağız kokusuna neden olan bakterilerin yok olmasını sağlar.
    7. Beyin sağlığını korur. Hafızayı güçlendirir. Sinir hücrelerini iyileştirir. Alzheimer için faydalıdır.
    8. Yüksek tansiyon yani hipertansiyona karşı fayda sağlar. Yapılan bir araştırmada yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan kişilere potasyum, magnezyum ve lif içeriği yüksek besinler içeren bir diyet uygulandı. Salatalık da bu besinler arasındaydı. Araştırmanın sonucunda kan basıncının düzenlendiği, düştüğü belirtildi. Bu sayede yüksek tansiyon da düştü.
    9. Günlük vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar. B ve C vitaminlerini içerir. Özellikle B vitamini içerdiği için deri, göz, ağız, saç ve karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda kabuğunda yüksek miktarda A vitamini vardır.
    10. Selülitlerden kurtulmak için kullanılabilir. Selülit olan bölgeleri birkaç dilim salatalık ile yer çekimine karşı şekilde ovabilirsiniz. Bu şekilde daha sıkı ve selülitsiz bir görünüm sağlar.
Salatalık Faydaları
Salatalık Faydaları

SALATALIK FAYDALARI NELERDİR?

  • İdrar söktürücü özelliği vardır.
  • Mide rahatsızlığına iyi gelir.
  • Yüksek oranda C vitamini, potasyum ve magnezyum içerir.
  • Lif açısından oldukça zengindir.
  • Dolaşım sistemine yarar sağlar.
  • Kas esnekliğini arttırır.
  • Yaz aylarında vücudu serinletir. Vücut ısısını dengede tutar.
  • Gut hastalığına iyi gelir.
  • Kalbi korur.
  • Sindirim sistemine katkı sağlayarak hazımsızlığı önler.
  • İyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve yüksek oranda folik asit içerir.
  • Şeker hastalığına iyi gelir.
  • Karaciğer, böbrekler, pankreas ve safra kesesi için iyi bir temizleyicidir.
  • Saç ve tırnak yapısını kuvvetlendirir. Tırnakların kolay kırılmasını önler.
  • Mesane iltihabı için kullanılabilir.

SALATALIĞIN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

  • Sağlıklı ve parlak bir cilt sağlar.
  • Yüksek su içeriği nedeniyle cildi nemlendirir.
  • Cilde doğal bir parlaklık verir.
  • Sedef hastalığı, egzama ve akne gibi cilt rahatsızlıklarına fayda sağlar.
  • Derideki yağ tabakasını ortadan kaldırır.
  • Güneş yanıklarına iyi gelir.
  • Gözlerdeki koyu halkalara, göz altındaki şişliklere karşı kullanılabilir.

SALATALIK ZAYIFLATIR MI?

Salatalık zayıflamaya yardım eder. Kalorisi çok düşük olduğu için fazla miktarda tüketilse bile kilo aldırmaz. 100 gram salatalık ortalama 15 kaloridir. Bu nedenle diyet listelerine eklenebilir. Ara öğünlerde tüketilebilir. Özellikle yoğurt ile karıştırılarak yenebilir. Aynı zamanda salatalık suyu içilerek de zayıflama sağlanabilir.

AŞIRI SALATALIK TÜKETİMİ ZARARLI MIDIR?

Aşırı miktarda tüketilmemelidir.

  • Fazla miktarda tüketildiğinde alerjiye neden olabilir.
  • Saç dökülmesi görülebilir.
  • Gastrit rahatsızlığı olan kişiler fazla tüketmemelidir. Fazla tüketildiğinde gastrit ağrıları ortaya çıkar.

SALATALIĞIN DİĞER KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

  • Bahçenizde bulunan salyangozlar ve benzeri zararlılar için kullanılabilir. Bu etkisi için küçük bir kasenin içine birkaç dilim salatalık yerleştirin. Bahçeye bu kaseyi koyun. Zamanla zararlıların bitkilerden uzak durduğunu fark edeceksiniz.
  • Aynaları ovmak için de kullanabilirsiniz. Güzel kokmalarına ve temizlenmelerine sebep olacaktır.
  • Ayakkabıları parlatmak için kullanılabilir. Ayakkabılar salatalık ile ovulursa güzel ve parlak bir görünüm sağlayacaktır.
  • Musluk ve lavabolar bu şekilde ovulabilir. Musluklarda temizlik ve parlaklık sağlar.
Anahtar Kelimeler:
SalatalıkFaydaları
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