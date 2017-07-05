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05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:43

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis istifa etti

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis istifa etti
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Rum Sözcü Nikos Hristodulidis istifa etti

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in konseyde varılan mutabakatları dikkate almadan Kıbrıs müzakerelerine katılmasının ardından Rum Ulusal Konseyinde istifa ettiğini açıkladı.

Rum Lider Nikos Anastasiaedis’in konseyde varılan mutabakatları dikkate almadan Kıbrıs müzakerelerine katılması Rum Ulusal Konseyinde gergin tartışmalar yaşanmasına neden oldu.Rum Lider ve Sözcüsü Hristodulidis yoğun bir şekilde eleştirilince Rum Sözcü Hristodulidis öfkelendi ve elindeki kağıtları yere fırlatarak istifa ettiğini söyleyip toplantıyı terk etti. Rum Lider Anastasiadis ve ekibi ortalığı yatıştırmak için çok çaba sarf etti. İstifa etmemesi için ikna edilmeye çalışılıyor.

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Rum Sözcü Nikos Hristodulidis Istifa Etti
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