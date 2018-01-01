Peynirlerinizi Streç Filme Sarmayın

Pratik olduğu için kalan peynirlerimizi streç filme sarmayı tercih ederiz. Fakat, bunu yapmak peynirin tadının daha çabuk bozulmasına ve değişmesine sebep oluyor. Peki arta kalan peynirlerimizi nasıl saklamalıyız?

Yarım kalan gıdaları buzdolabında saklama rutinlerimiz içerisinde streç filme sıkça başvururuz. Ancak peynirleri streç filme sarmak aslında hiç doğru bir yöntem değil. Bunun sebebi, peynirlerimizin aslında kelimenin tam anlamıyla “canlı” olmaları...

Streç film, peynirin kokusunun değişmesine neden olur. Ayrıca birkaç gün boyunca streç film içerisinde duran peynir nefes alamadığı için tadını hızla kaybeder.



Peynirinizin canlılığını korumasını istiyorsanız, bunun için en iyi yöntem peynirinizi yağlı fırın kağıdına sarmak. Ayrıca, yağlı fırın kağıdınızı dolabınızda sürekli olarak tutmanız sıcaklık ve nem oranını benzer oranda tutma konusunda fayda sağlar.



Plastik bir poşet içerisinde alınan yumuşak peynirlerin de benzer şekilde yağlı fırın kağıtlarına aktarılmaları sağlıklı olacaktır.