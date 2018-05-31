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Narın faydaları...

Narın faydaları'nı hepimiz artık az çok biiiyoruz. Ancak sürekli narın vücudumuza genel olarak faydalarından bahsediliyor.

Narın faydaları...

Narın faydaları'nı hepimiz artık az çok biiiyoruz. Ancak sürekli narın vücudumuza genel olarak faydalarından bahsediliyor.

31 Mayıs 2018 Perşembe 22:39
Narın faydaları...

Narın faydaları

Narın faydaları'nı hepimiz artık az çok biiiyoruz. Ancak sürekli narın vücudumuza genel olarak faydalarından bahsediliyor. Bizde sizler için narın cilde olan faydalarını, narın cinselliğe olan faydalarını araştırıp derledik. Narın faydaları hakkında henüz bilgi sahibi değilseniz size vereceğimiz bilgileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Nar sonbahar mevsiminde çıkan ve sağlığımız açısından oldukça faydalı bir meyve çeşididir. Halk arasında cennet meyvesi olarak bilinen narın sağlığımıza olağanüstü faydaları bulunmaktadır. Narın meyvesinden çekirdeğine hatta dışında yer alan kabuğuna kadar sağlığımıza bir çok alanda fayda sağlamaktadır. Siz de nar meyvesinin faydalarını merak ediyorsanız ve internet ortamında çılgınca Narın faydaları' nı arıyorsanız tam olrak doğru yerdeniz. 

İlk olarak sizlere narın sağlığımıza genel olarak faydalarından bahsedeceğiz.

 Narın faydaları nelerdir?

Basur tedavisinde kullanılır 
Toplumu en çok etkileyen sağlık sorunlarından bir tanesi de bağsur hastalığıdır. Bu hastalık kişiye günlük yaşamında oldukça rahatsızlık verebilir.  Yarım litre suyun içerisine bir avuç kadar atılıp bekletilen nar kabuğu suyunun bağsura şifa olduğu bilinmektedir.

Sindirim sistemine iyi geliyor 
Günde bir adet mevsiminde tüketilen nar sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelmektedir.

Yanıklara tedavi amaçlı kullanılıyor 
Nar kabuğu püresinin yanıklar üzerinde tedavi edici etkisi olduğu biliniyor.  Kabuğu dövülerek yaranın üzerine uygulanan nar, iyileşme sürecini hızlandırıyor. Yara üzerinde yer alan mikropların giderilmesini sağlıyor. 

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Kanser hastalıklarından koruyor
 Yapılan araştırmalar sonucunda narın kanser hücrelerinin yayılma hızını azalttığı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda kanser hücrelerini öldürücü özelliği de olduğu bilinmektedir.

Eklem ağrılarına iyi geliyor 
Düzenli tüketilen narın eklem ağrılarını azaltıcı ve tedavi edici etkisi bulunmaktadır. 

Kandaki mikropları temizler 
Narın içerisinde yer alan anioksidanların kanı temizleyici etkisi bulunmaktadır.
Narın meyveleri kadar çekirdeğinin de sağlık üzerinde bir çok olumlu etkisi mevcuttur. Nar meyvesi oluşmadan önce çiçek halinde meydana gelmektedir. Nar çiçeğinin de sağlığımıza bir çok faydası mevcuttur.

Zatürre tedavi edici 
Narın faydaları arasında zatürre hastalığını da tedavi edici etkisi olduğu söylenmektedir. Nar bağışıklığı hızlı bir şekilde güçlendirdiğinden zatürre olan hastalara da önerilmektedir.

Bayılmalara karşı nar şerbeti 
Narın tansiyonu dengeleyici etkisi barındırmasından dolayı bayılan bir kişiye içirilen nar suyunun ayıltıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

 İşte sizler için araştırmış olduğumuz nar çiçeğinin faydaları
1- İshali önleyici ve tedavi edici özelliği bulunmaktadır.
2-  Nar çiçeğinin cilt üzerinde de bir çok etkisi mevcuttur. Nar çiçeği ölü hücrelerin yenilenmesini ve canlanmasını sağlamaktadır. Narın cilde olan faydalarında çiçeğinden faydalanmak en doğru seçenek olacaktır.
3- Tatlı krizlerini önlemeye yardımcı olmaktadır.
4- Nar çekirdeği suyu gargara yapılırsa ağız ve diş eti hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinmektedir.
5- Nar çiçeği suyunun bağırsak kurtlarını öldürücü etkisi olduğu bilinmektedir.
6- Grip ve öksürük gibi enfeksiyonel hastalıklarda nar çiçeğinin nefes açıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

Narın Zararları nelerdir?
Narın vücuda herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ancak nar bazı kişiler tarafından tüketildiğinde sakıncalı ve zararlı hale gelebilir. Bu nedenle narı herkesin tüketmemesi gerekmektedir.

Peki narı kimler tüketmemelidir?

Kemoterapşi hastaları 
Nar içerisinde bir çok zengin vitamin ve mineral barındırmaktadır. Narın içerisinde yer alan bu mineraller, kanser ilaçları ile etkileşime geçebilir. Bu nedenle kanser hastalarının ilaç kullandıkları sırada nar tüketmeleri önerilmez.

Hamileler 
Yine yüksek miktarda element içeren nar, hamileler için oldukça sakıncalıdır.

Bağırsak ameliyatları 
Narın sindirim sistemini hızlandırıcı etkisi bulunmasından dolayı bağırsak ameliyatı geçirenlere nar tüketimi önerilmemektedir.

Gaz ve şişkinlik sorunu yaşayanlar 
Çok çabuk hazmedilse de bazı kişilerde gaz ve şişkinlik meydana getirebilir. Ateşi olan hastaların tüketimine dikkat etmesi gerekir.

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