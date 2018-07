Mısır yiyenlerin kalbi tıkır tıkır Mısır, Meksika ve Orta Amerika kökenli olduğu bilinen bir tahıl ürünüdür. Mısır iki metreye kadar uzayabilen saplarda yetişir. Mısırın koçanında ipeksi ipler bulunmaktadır. Mısırın en popüleri sarı taneli olanıdır fakat günümüzde mısırın kırmızı, kahverengi ve mor tanelileri de vardır. Mısırın tanelerinden ayrıca yağ üretilmektedir. Mısır içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlık açısından sayısız fayda sağlar. Tam bir potasyum deposudur, zengin miktarda karbonhidrat içermektedir. Protein açısından da zengin olan mısır doymamış yağlar ve sodyum da içerir. Kalsiyum ve demir içeren mısır, kalsiyum açısından çok zengin olmamasına rağmen vücudun ihtiyaç duyduğu çok az bir kısmı karşılayabilir. Bunun dışında magnezyum içermektedir. Mısır ayrıca B-6 ve B-12 vitaminleri açısından zengindir. Peki mısırın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

MISIRIN FAYDALARI NELERDİR?



Mısır sindirim sistemine iyi gelir: Mısırın faydaları içinde en belirgini sahip olduğu yüksek lif içeriğinin vücutta kolesterol emilimine yardımcı olmasıdır. Buna bağlı olarak bağırsak sorunlarına engel olabilir. Üstelik dışkılamayı kolaylaştırdığı için kilo vermeyi kolay hale getiren mısır, aynı zamanda hemoroid ve kolon kanserini önlemeye de yardımcı olur. Mısır, güçlü bir bağ dokusu sağlar: Mısır bağ dokusunu güçlendiren mineraller ve manganez içermektedir. Bir bardak mısır günlük manganez ihtiyacının %12’sini sağlar. Ayrıca mısırın içerdiği; demir, bakır, fosfor gibi maddeler de bağ dokusu sağlığı için önemlidir. Bu besinler, kemik formunun bozulmasını engeller Mısır göz sağlığını korur: Mısır taneleri görme bozukluğu riskini azaltan karotenoidler ismindeki maddeleri içermekle birlikte yine içinde bulunan A vitamini sayesinde göz sağlığını korur. Mısır, kalbe iyi gelir: Mısır, optimal yağ asidi içeriğinden dolayı kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylelikle damarların tıkanmasını engeller ve kan basıncının da sağlıklı bir seviyede tutarak felç ve kalp krizi riskini azaltır. Mısır, alzheimer hastalığını önler: Mısır enerji üretimi dışında beyin ve sinir sağlığı için de önemli katkıda bulunur. Özellikle yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan zihinsel hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir. Zihinsel hastalıkların başında gelen ve en önemlilerinden birisi olan Alzheimer hastalığına neden olan unsurların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Mısır, cilt ve saç sağlığına iyi gelir: Mısır cilt sağlığı için en önemli vitaminlerden olan A vitamini ve beta karoten içerir. C vitamini yardımıyla cildi zararlı güneş ışınlarından korur. Mısırın içerdiği E vitamini ile cilt hücrelerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Hücrelerin çoğalmasını sağlar ve cilt hücrelerini korur. Mısırın içerdiği omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, saç sağlığı için büyük önem taşır, bunların yanında diğer mineral ve vitaminler sayesinde saç diplerini sağlamlaştırır ve saça yumuşaklık kazandırır. Mısırın faydaları saymakla bitmiyor. Fakat her şey gibi fazla mısır tüketiminin de zarar vereceğini unutmayın. MISIR PÜSKÜLÜ FAYDALARI NELERDİR? Doğal bir potasyum ve K vitamini kaynağı olan mısır püskülü faydaları şöyledir: - Prostat iltihabına yarar sağlar. - Böbrek iltihabına iyi gelmesinin yanında böbreklerdeki taşların düşürülmesine de yardım eder. - Yüksek tansiyona iyi gelerek, tansiyonu dengelemesi de mısır püskülü çayının faydaları arasındadır. - Diyabet yani şeker hastalığınız mı var? Bu şifalı ve her yerde bulunabilen bitki sayesinde şifa bulabilirsiniz. - Yüksek kolesterole iyi gelir, kolesterolü dengeler. - Sürekli yorgun olmaktan yorgunluktan mı yakınıyorsunuz? Yorgunluğu gideren mısır püskülü çayı aynı zamanda sizi dinlendirir. - Anti depresan özelliği de vardır, depresyona iyi gelir. - Romatizma ve kemik ağrılarına yarar sağlar. Kemikleriniz ağrıyorsa bu şifalı bitkiyi kullanabilirsiniz. Gut hastalığına fayda sağlaması da mısır püskülü çayı yararları arasındadır. MISIR UNUNUN HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ YARARI Mısır tanelerinin öğütülmesi ile elde edilen mısır unu sağlık açısından mısır ile benzer faydalar sağlamaktadır. - Mısır ununda bulunan çinko, hücreleri yeniler ve ölü hücrelerin temizlenmesini sağlar. - Aynı şekilde mısırda bulunan çinko DNA sağlığını korur ve DNA için çok önemli olan protein mineralini içerir. - Mısır ununda bulunan lif ve A vitamini göz sağlığı bakımından hayati öneme sahiptir. - Mısır unu saç ve cilt sağlığında büyük katkılarda bulunur ve bunları tehdit eden serbest radikallere karşı savaşır. - Sindirim sistemi sağlığı için hayati önem taşıyan mısır unu kilo vermek isteyenler içinde etkili bir besin kaynağıdır. - Kabızlık sorununa çok iyi gelen mısır unu bağırsak hareketlerini hızlandırır ve basur sorunlarının çözülmesine yardımcı olur. PATLAMIŞ MISIRIN FAYDALARI! Patlamış mısır daha çok sinema salonlarıyla özdeşleşmiştir. Film izlerken veya sohbet esnasında meze olarak kullanılır. Fakat patlamış mısırın sağlıklı ortamlarda hazırlanması ve yağının bir sefer kullanılması gerekmektedir. Bu yüzden sağlık uzmanları patlamış mısırın faydaları hakkında farklı görüşler savunmaktadır. Patlamış mısırı sindirim sistemi için önemli olan besinler ve mineraller içerir. Sindirim sistemini canlı tutarak kabızlık gibi sorunlar yaşamayı engelleyebilir. Patlamış mısırın kolesterol seviyesini dengelediği düşünülmektedir. Patlamış mısırın kan şekerini sağlıklı bir seviyede tuttuğu düşünülür. Bunu bol miktarda içerdiği lifler sayesinde başarır. Kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Fakat bu noktada patlamış mısırın nasıl ve hangi ortamlarda hazırlandığı önemlidir. Kilo vermeye yardımcı olan mısır, içerdiği lifler yardımıyla uzun süre tokluk hissi kazandırır ve yemek yeme alışkanlığını azaltır. Serbest radikallere karşı etkili olduğu için zihinsel hastalıklardan kalp ve cilt sağlığına kadar çok geniş bir alanda sağlığa hizmet eder. MISIRIN BESİN DEĞERLERİ Mısırın 100 gramında 68 kalori bulunur. Ayrıca; 15,2 gram karbonhidrat, 0,3 gram yağ, 1,3 gram protein, 2496 IU A vitamini, 18 mg kalsiyum, 10 mg magnezyum ve 33 mg sodyum içermektedir.

