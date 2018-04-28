Metabolizmayı hızlandırıyor, hızlıca yağ yaktırıyor

Almanya'da birçok doktorun reçetelere doğal kalp ilacı olarak yazdığı alıç, ciltten karaciğere, sindirimden kalbe kadar sayısız faydası olan bir meyve...

Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkisi Avrupa'da da kabul edilen alıç, adı çok fazla duyulmasa da bilenlerin tüketmekten vazgeçemediği bir besin olarak şifa dağıtıyor.

Özellikle kalp destekleyici ve kalp-damar fonksiyonlarını normalize etmek için kullanılan alıç, salamurası ve çayı da yapılan bir meyve.

Alıç'ın faydaları

Tansiyon ve şeker hastalığına karşı etkisi gözlemlenmiştir. Hem yüksek hem düşük tansiyonun kontrol edilmesine yardımcı olur.

Bağırsak enfeksiyonlarına karşı etkilidir. İçerdiği bazı bileşenlerin yardımı ile kabızlığı tedavi ettiği gibi, bağırsak enfeksiyonlarını da giderir.

Alıç, içindeki C vitamini sayesinde, vücutta biriken tehlikeli toksin maddelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp sağlığına fayda sağlar. Düzenli kullanımda alıç kan akışını arttırarak kan basıncını düşürmekte dolaşımı artırmaktadır

Sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Bağırsak florası ile ilgili organik bileşenleri barındırmaktadır. Ülserler gibi daha ciddi durumlara kadar tedavi için yardımcı olabilmektedir

Sakinleştirici özelliği vardır Bu yüzden, sinirlilik hali ve stres gibi sıkıntıların azalmasına yardımcı olur.

Yağ yakıcı bir özelliği vardır. Metabolizmayı hızlandırır bu da daha fazla kalori yakmanızı destekler, zayıflamaya yardımcı olur.

Cildin temizlenmesine ve korunmasına yardımcı olur.

Koroner kan damarların genişleyip açılmasını sağladığı için, damarlardan daha fazla miktarda kan geçmesine yardımcı olmaktadır.

Yanık izleri ve yaraların ya da akne ve sivilcelerin tedavisinde iyileştirici özelliği vardır.

Karaciğer sağlığını koruyucu etkisi vadır.

Düzenli ve sağlıklı bir uyku çekmenizi sağlar.

Ancak çok fazla miktarda alıç tüketmek, baş ağrısı, migren, vertigo gibi sağlık problemlerine yol açabilir, dikkat etmek gerekir.

Alıç çayı nasıl hazırlanır?

İnce kıyılmış 1 tatlı kaşığı alıç bitkisi bir bardak kaynar suyla haşlandıktan sonra 10 dakika demlenir ve süzülerek içilir. Balla tatlandırılabilir. Günde 2-3 bardak içilebilir. Tedavide yalnızca çiçekli alıç yaprağı kullanılmalıdır. Alıç meyvesi veya çiçeksiz yaprağı yeterli etkiye sahip olmadığı için kullanılmamalıdır.