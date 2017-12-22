banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
13 Banka Hesabı Takipte
13 Banka Hesabı Takipte
Kötü Haber
Kötü Haber
Büfe Fareleri Yakalandı
Büfe Fareleri Yakalandı
Poliste Bir Çürük Daha!
Poliste Bir Çürük Daha!
banner256
Flaş Haber
Poliste Bir Çürük Daha!
Kapat

Mandalinanın Şaşırtıcı Faydaları!

Artık kış meyveleri raflarda yerini almaya başladı.Bu meyvelerden biri de mandalina.

Mandalinanın Şaşırtıcı Faydaları!

Artık kış meyveleri raflarda yerini almaya başladı.Bu meyvelerden biri de mandalina.

22 Aralık 2017 Cuma 19:29
Mandalinanın Şaşırtıcı Faydaları!
banner238

Artık kış meyveleri raflarda yerini almaya başladı.Bu meyvelerden biri de mandalina.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç konu ile ilgili bilgiler verdi.

Turunçgiller ailesinden olan mandalina, ılıman iklimlerde yetişmektedir. Mandalina karbonhidratlar bakımından zengin bir meyvedir. Bunun yanında bol miktarda lif ve protein içerir. Ayrıca  E ve C vitamini açısından zengin olan mandalina aynı zamanda tiamin, piridoksin, sodyum, potasyum, kalsiyum, bakır gibi bir çok mineral ve bileşen içermektedir.

Mandalina,bağışıklığı güçlendirir.1 su bardağı mandalina diliminde günlük önerilen C vitamini tüketiminin yarısından daha fazlası vardır. C vitamini sağlıklı cilt ve dokuların oluşumu ve devamlılığı için gereklidir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini artırır, kalp hastalık riskini azaltır. C vitamini ile akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin oluşumunu önler.Zengin C vitamini vücutta kollajen sentezi için hayati öneme sahiptir. Kollajen yaraların hızlı iyileşmesini sağlar, tendonları, bağları, kemikleri ve kan damarlarını bir arada tutar.C vitamini aynı zamanda besinlerle alınan demir mineralinin emilimini de artırır. 

Kemiklere birebir.Mandalinada bolca bulunan A vitamini göz sağlığı, sağlıklı kemikler ve hücre büyümesi için gereklidir.Mandalinada bulunan A vitamini üreme sağlığı ve hücreler arası iletişimde önemlidir.Öte yandan beta kriptoksantinden zengin bu meyve iltihap gelişme olasılığını yarı yarıya azaltır. 

Mandalina, hücreleri yeniler.B vitamini zengini mandalina vücutta DNA ve RNA inşa ederek yeni hücrelerin oluşumu ve sağlıklı devamlılığını destekler. Flavonoidler serbest radikalleri (hastalığa neden olan moleküller) nötralize eden antioksidanlardır. Mandalinadaki nobiletin flavonoidi obeziteyi önlemede, diyabetle savaşmada ve kolesterolü düşürmedeetkilidir. Tangeritin adlı bir diğer flavonoid ise yağlı karaciğer hastalığı ve damar sertleşmesini önler. Mandalinada olan folat kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini de önlemektedir. İçerdiği hesperidin ile mandalina sağlıklı kollajen üretimi için C vitamini ile sinerjik olarak hareket eder. Mandalina ilaçlar, hava kirliliği, hastalıklar, şiddetli egzersiz, sigara içmek, kimyasallar ve güneş ışığından gelen UV ışınlarının olumsuz etkilerini azaltır. 

Obeziteyi önler.Mandalina çözünür lif pektin içeriği ile daha uzun süre tokluk sağlar. Yapılan çalışmalarda pektin tüketiminin obez bireylerde kalori alımını azalttığı gösterilmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banyoda Bunu Yapanlara Kötü Haber!
Banyoda Bunu Yapanlara Kötü Haber!
Topuklu Ayakkabılar Ayak Bileğinin Düşmanı!
Topuklu Ayakkabılar Ayak Bileğinin Düşmanı!
Aralık Ayında Ne Yenir?
Aralık Ayında Ne Yenir?

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim