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10 Temmuz 2017 Pazartesi 19:46

Limonu Topuğunuza Sürmenin Bakın Neye Faydası Var?

Limonu Topuğunuza Sürmenin Bakın Neye Faydası Var?
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Limonu Topuğunuza Sürmenin Bakın Neye Faydası Var?
Okurken çok şaşıracaksınız. İkiye böldüğünüz limona deniz tuzu ilave ettikten sonra topuğunuza masaj yaparsanız bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz...

Bağışıklık sistemi sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması kişilerin çeşitli hastalılarla yakalanmasına engel olur.
Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendireceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntemi deneyenler grip ve soğuk algınlığı gibi iltihaplı, enfeksiyonlu hastalıklardan bir günde kurtulduklarını iddia ediyorlar.

İşte bağışıklığı güçlendiren limon yöntemi…

Hangi malzemeler gerekli?
Bir miktar kaya tuzu
Bir adet limon
Nasıl uygulanır?

Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ilave edin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğundan ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulayın.


 
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