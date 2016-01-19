Lazerle Dövme Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

LAZERLE DÖVME SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Uzmanlar Lazerle dövme silme işleminin birkaç seansla yapıldığının müjdesini vererek, işlem hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Dövme (tattoo),



çeşitli makine ve aletler ile kalıcı boya pigmentlerinin dış deri tabakasının altına yerleştirilerek oluşturulan şekildir. Zamanla isteyerek ve severek yaptırdığımız dövmelerimizden vazgeçebilir ya da çeşitli nedenlerle dövmemizi sildirmek zorunda kalabiliriz. Günümüzde bunun çözümü lazerle dövme silme işlemidir, bunun dışında uygulanan diğer yöntemler başarı göstermez.



LAZERLE DÖVME SİLME İŞLEMİNİN ADIMLARI

Lazerle dövme silme işleminde dövmenin boyutu, yoğunluğu ve rengi dikkate alınarak dalga boyları ayarlanır. Yapılan atışlarda boya pigmentleri tek tek hedef alınarak çevre dokulara zarar vermeden daha küçük parçalara ayrıştırılır. Boyutları küçülen pigmentler vücut tarafından emilerek ve lazer sonrası oluşan ufak kabuklanmalarla yok olur. Siyah renk lazer dalgalarını tamamen absorbe ettiği için işleme daha hızlı cevap verir. Renkli dövmeler ise daha farklı ışık dalga boyu ayarlanarak silinir. Genellikle 5-8 seansta dövme tamamen silinmektedir. Cildin iyileşmesi için bu seanslar arası en az 4 hafta olmalıdır.





İŞLEM SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Lazerle dövme silme işlemi sonrasında ilk gün bölge su ile temas etmemelidir. 1 hafta süreyle sauna, buhar odası, solaryum ve hamam gibi aşırı sıcak uygulamalardan uzak durulmalıdır. Deride kabuklanma varsa cilt iyileşene kadar havuz ve denize girilmemelidir. Kabuklanma dönemi boyunca cilt sık sık nemlendirilmelidir.



Lazerle dövme silme işlemi sonrasında ilk gün bölge su ile temas etmemelidir. 1 hafta süreyle sauna, buhar odası, solaryum ve hamam gibi aşırı sıcak uygulamalardan uzak durulmalıdır. Deride kabuklanma varsa cilt iyileşene kadar havuz ve denize girilmemelidir. Kabuklanma dönemi boyunca cilt sık sık nemlendirilmelidir.



