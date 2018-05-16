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Kuru Soğanın Faydaları...

Kuru Soğanın Faydaları:Sıklıkla duyduğumuz soğanın kanserden koruma özelliği yanında bilmediğimiz nelere faydası varmış öğrenince çok şaşıracaksınız !

Kuru Soğanın Faydaları...

Kuru Soğanın Faydaları:Sıklıkla duyduğumuz soğanın kanserden koruma özelliği yanında bilmediğimiz nelere faydası varmış öğrenince çok şaşıracaksınız !

16 Mayıs 2018 Çarşamba 23:14
Kuru Soğanın Faydaları...

Kuru Soğanın Faydaları

    Kuru Soğanın Faydaları:Sıklıkla duyduğumuz soğanın kanserden koruma özelliği yanında bilmediğimiz nelere faydası varmış öğrenince çok şaşıracaksınız !

    Kuru Soğanın Faydaları

    Kuru Soğanın Faydaları

    Soğan, allium ailesinden olan bir sebze ve ot cinsidir. Frenk soğanı, sarımsak, taze soğan ve pırasa bu ailenin diğer üyeleridir. Allium sebzeleri yüzyıllardır yalnızca karakteristik özelliklerinden dolayı değil; aynı zamanda eşsiz aromaları ve tıbbi faydaları nedeniyle ekilmektedir.

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    Soğanın hacmi, şekli, rengi ve tadı değişkenlik gösterebilir. En sık rastlanan soğan rengi kırmızı, sarı ve beyaz soğandır. Ekildiği döneme göre aromaları tatlı, sulu, biraz keskin, baharatlı olarak değişkenlik gösterebilir. 2015 yılında yapılan sayımlara göre tüm dünyada 50 milyar kilo soğan hasat edilmiştir.

    Vücuda potansiyel birçok faydası olan soğan, bazı kanser türlerine yakalanma riskinizi düşürür, ruh halinizi düzenler, deri ve saç sağlığınıza iyi gelir.

    Soğan, yoğun bir besindir. Yani düşük kalorili fakat yüksek besin değerine sahip, bol vitamin, bol mineral içeren ve antioksidan özelliğe sahiptir. Küçük bir kase soğan 64 kalori, 15 gram karbonhidrat, 3 gram lif, 7 gram şeker, 2 gram protein içerir. Ayrıca günlük ihtiyacınız olan C vitamini, B6 vitamini ve magnezyumun karşılanmasında % 10’luk bir etkiye sahiptir. Kuru soğan ayrıca küçük miktarda kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor ve potasyum içerir.

    Kuru Soğanın Sağlığımıza Faydaları: Meyve ve sebzelerin çoğu türü hastalıktan uzak bir hayatın ortak sırrı olarak bilinir. Örnek vermek gerekirse mango, obezite riskini ortadan kaldırır; diyabet (şeker hastalığı), kalp hastalıkları ve saç dökülmesi riskini en aza indirir.

    Kanser: Allium ailesinin üyesi olan bütün sebzeler kanserin baş düşmanıdırlar. Özellikle mide ve bağırsak kanseri türlerinde tedavi amaçlı ve önleyici olarak tüketilmelidir. Kuru soğanın mükemmel mekanizması sayesinde bozulmuş kanser hücrelerinin yeni hücrelerle temasını engeller ve tümörlerin büyüyüp mutasyona uğrayıp gelişmesini engeller.

    Soğan ayrıca güçlü antioksidan özelliği ile vücuda C vitaminin girmesine yardımcı olur. C vitamini ise kansere sebebiyet veren nedenleri ortadan kaldırmada etkilidir. Ayrıca C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

    Kuru Soğanın Şaşırtan 10 Faydası:

    • Soğan, antibiyotik, antiseptik, antimikrobiyal, antibakteriyel özellikleri ile hastalık ve enfeksiyonlardan uzak durmanıza yardımcı olur.
    • Yüksek ateş , grip, öksürük ve alerjilere iyi gelir. Soğan suyu ve balı karıştırarak bu tarz hastalıklarla kolaylıkla baş edebilirsiniz.
    • Küçük bir parça soğan koklamak burundaki kanamayı yavaşlatır ve durdurur.
    • Her gün 1 soğan yemek uykusuzluğa ve kabuslara iyi gelir. Bu da sizin güzel bir uyku çekmenize yardımcı olur.
    • Eğer sindirim sisteminizle ilgili probleminiz var ise soğan tüketmek, sindirim sisteminizi vebağırsaklarınızı rahatlatacaktır.
    • Her gün soğan tüketmek ilerde yaşayabileceğiniz osteoporoz (kemik erimesi) dan sizi koruyacaktır.
    • Soğan suyu cilt yanıklarına, haşere ısırmalarına ve hatta arı sokmasına karşı çok etkilidir. Canınız inanılmaz yanacaktır fakat iyileşme süreciniz aynı oranda hızlanacaktır.
    • Sıklıkla duyduğumuz soğanın kanserden koruma özelliği, özellikle beyin tümörlerinde, gırtlak ve kolon kanserlerini önlemede başrol oynar.
    • Güçlü bir hafıza ve sağlam bir sinir sistemi için soğan kullanmak zorunludur.
    • Soğanın pek fazla bilinmeyen bir diğer özelliği ise vücut ağrılarına iyi gelmesidir. Hint yağı ile kızartılmış soğanı vücudunuzun herhangi bir ağrıyan bölgesine koyduğunuzda ağrınızın mucizevi bir şekilde yok olmasına çok şaşıracaksınız. Yalnız tekrar belirtmek gerekirse, mutlaka hint yağı ile kızartmanız gerekmektedir. Başka bir yağ ile kızartıldığında bu etkiyi göstermeyecektir.
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    KuruSoğanFaydaları
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