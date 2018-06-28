Köpüklü denizden uzak durun! Çünkü...

Yazın en sık karşılaşılan enfeksiyonların başında mantar enfeksiyonları, göz ve dış kulak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve ishaller geliyor. Çocuklara temel hijyen kurallarının zamanında öğretilmemesi veya ailelerin hijyenik konularda duyarlı olmaması, Hepatit A gibi ciddi enfeksiyonlara bile yol açabiliyor. Gazete Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli, yaz tatilinde ailelerin çocukları için alması gereken önlemleri anlatıyor.

MAVİ BAYRAK SERTİFİKALI PLAJLARI TERCİH EDİN

Denizler genelde havuzlara göre daha temiz olsa da kanalizasyon sızıntılarından kirlenebileceklerini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle denize girmek için mavi bayrak sertifikalı plajların seçilmesi, suyun aşırı köpüklü veya bulanık olması durumunda denize girilmemesi öneriliyor. Eğer girilecek denizin fazla taşlı bir sahili varsa, ayak kesileri oluşabileceğinden, bu kesilerdeki yaraların enfekte olmaması için deniz ayakkabısı kullanılmasının önemine dikkat çekiliyor.

ERİŞKİN MANTAR İLACI VERMEYİN

Mantar enfeksiyonları nemle çok kolay yayılıyor. Bu enfeksiyonlar özellikle sıcakta çok terlendiğinde arttığı için havuz gibi ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına uyulmadığında mantar bulaşması kaçınılmaz görülüyor. Çocuklarda deri mantarlarının görülme sıklığı yüzde 3-6 arasında değişiyor. Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde mutlaka doktora danışılması, nemden kaçınmanın ve hijyen kurallarına uymanın ilaçlar kadar önemli

olduğunun unutulmaması gerekiyor. Aileler mantar enfeksiyonlarından görsel olarak şüphelenip bunları genelde evde bulunan erişkinlere ait ‘antifungal kremlerle’ tedavi etmeye çalışıyor. Bu, tedavide gecikmelere ve enfeksiyonda ilerlemelere yol açabiliyor. Özellikle ‘steroidli antifungal’ kremlerin uzun süre bilinçsiz kullanımı yüzünden birçok çocukta istenmeyen hormonal yan etkiler görülebiliyor.

HAVUZ KENARINDA TERLİKSİZ GEZMEYİN

Havuz seçiminde düzenli temizliği yapılan, duş almanın ve bone takmanın zorunlu olduğu tesislerin seçilmesi gerekiyor. Havuza girmeden önce duş almak kadar klorun cildin florasını bozması nedeniyle havuzdan çıktıktan sonra da duş alınması öneriliyor. Havuz ve denizden çıktıktan sonra çocukların mayolarının değiştirilmesi ve kuru giysiler giydirilmesi öneriliyor. Havuzda gözlük ve kulak tıkacı kullanılması göz ve dış kulakta oluşabilecek enfeksiyonları engelliyor. Tüm hijyenik önlemlere uyulsa bile nemli havuz kenarlarında mantar bulaşma riski olduğu için terlik giyilmesi koruyucu olabiliyor. Ailelerin çocuklara, havuz ve denize tuvalet yapmaması gerektiğini öğretmeleri toplum sağlığı açısından yararlı bulunuyor.

ET VE SEBZE İÇİN FARKLI BIÇAK KULLANIN

Çocuklarda görülen gıda zehirlenmeleri ve yaz ishallerinin en önemli nedenleri arasında hijyenik önlemlerin yetersizliği geliyor. Yemek hazırlanırken ellerin iyi yıkanması, tahta ve tezgâhın yüzey temizliğine dikkat edilmesi çok önemli görülüyor. Çiğ et veya tavuk dilimlemede kullanılan bıçaklarla çiğ olarak tüketilecek sebze-meyve doğranmaması, pişen yemeğin hemen tüketilmesi veya buzdolabında saklanması, yazın oda ısısında bakteriler hızlı çoğaldığı için yemeğin buzdolabı dışında soğusun diye bekletilmemesi gerekiyor. Tekrar ısıtılacağı zaman ortalama 60 derecede ısıtılması üreyen bakterileri yok ediyor. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdaların bekletilince bozulma olasılıkları sebzelere oranla daha çok olduğu için bu gıdaların taze tüketilmelerine dikkat edilmesi öneriliyor.

BÖCEK SOKARSA SABUNLU SUYLA YIKAYIN

Yazın çocukları tek kıyafetle dışarı çıkarmak yerine yedek ince bir giysi ve gerekirse kullanılacak ikinci bir giysiyle ısı değişiminden korunma sağlanabiliyor. Meyvelerin temiz sirkeli suda bekletilip yıkanması, yemeklerin açıkta bırakılmaması, el yıkamak, ortak kullanılan oyuncakların temizliği ishale karşı koruyuculuk sağlıyor. Ormanlık alana gidilirken vücudu açıkta bırakmayan giysiler tercih edilmesi, kenelere karşı alınabilecek bir önlem olup böcek sokması durumunda bölgenin sabunlu suyla yıkanması, kaşınmaması, kanatılmaması, emilmemesi, ısırık olan bölgede şiddetli ağrı, kızarıklık ve vücutta döküntü varsa doktora başvurulması öneriliyor.

2 YAŞINDAN ÖNCE HAVUZ YASAK

Bebeklerin 3 aylarını doldurduktan sonra, temiz sahillerde denize anne-baba kucağında sadece bacakları su içinde kalacak şekilde sokulmaları öneriliyor. 2 yaşından önce enfeksiyon riski ve ciltlerinin klora ve temizleyicilere karşı hassas olması nedeniyle havuza girmeleri önerilmiyor.