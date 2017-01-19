Kış Hastalıklarından Koruyan 3 Önemli Besin



Kış aylarında bazı besinlere beslenmemizde daha çok yer açmamız gerekiyor. Bunlardan biri zencefil. Bu mucizevi baharat mide rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletirken anti-inflamatuar (iltihap azaltıcı) etkisi ile de soğuk algınlığına bağlı şikayetlerin daha az hissedilmesini sağlıyor. Zencefili böylesine güçlü bir etkiye sahip yapan şey, içindeki doğal antioksidan olan fenolik bileşiklerden ‘gingerol’ ve ‘shagol’.Taze zencefille hazırlanan çaylarla soğuk algınlığı ve öksürüğün daha kolay atlatılabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, “Taze zencefili bir kaç dilim doğrayıp, içerisine birkaç dilim limon, bal ve taze meyveler ekleyerek 5-7 dakika sıcak suda demleyip tüketebilirsiniz. Eğer toz zencefil kullanıyorsanız, 1 çay kaşığı zencefille 1 su bardağı suyu biraz kaynatıp, ılındıktan sonra birkaç dilim limon ekleyerek de içebilirsiniz” diyor.Zencefili yine de rahatsızlığı olan bireylerin kullanmadan önce hekimlerine danışmalarını tavsiye eden Akgül, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, tansiyon ve diyabet hastalarının zencefil, zencefil tabletleri veya ekstrelerini kullanmadan önce doktoruna danışarak tüketmelerini öneriyor.Lif açısından zengin, yüksek miktarda beta karoten içeren bal kabağı, vücudu dışarıda mikroplardan korurken içeride vücudumuzdaki zararlı radikallerle savaşıyor. Balkabağı, içerdiği B15 minerali sayesinde antioksidan kapasitenin artmasına ve bağışıklığın güçlenmesine destek oluyor. Balkabağının içerdiği C vitamini, soğuk algınlığına ve virüslere karşı kalkan görevi görüyor. Kış hastalıklarına karşı koruyucu özelliği bulunan balkabağı, aynı zamanda daha hızlı iyileşme sağlıyor. Aynı zamanda kanın oksijen yönünden zenginleşmesini sağlayan ve yorgunluk hissini azaltan balkabağı, antioksidan içeriği sayesinde kanser oluşumuna karşı da koruyucu bir etkiye sahip.Diyetisyen Akgül, balkabağının nasıl tüketilebileceği ile ilgili de tüyo veriyor: “Balkabağından hem sağlıklı hem de lezzetli çorbalar hazırlayabilir, salatalarınıza taze taze doğrayabilir, şeker eklemeden yağlı kağıtta biraz fırınlayıp üzerine biraz tarçın ve ceviz serperek tüketebilirsiniz.”1 çay kaşığı zerdeçal yaklaşık 10 kalorilik bir enerjiye eşdeğer. Antioksidan özelliği barındıran zerdeçal, bağışıklık sistemini güçlendirip vücudu hastalıklara karşı koruyor. Zerdeçalın içerdiği ‘kurkumin’in iltihap giderici etkiye sahip olduğunu anlatan Gizem Akgül, “Zerdeçal, kış aylarında karşımıza çıkan pek çok virüs ve gribe karşı etkili” diyor.Zerdeçal aynı zamanda obezite karşıtı. Obezite ile mücadelede de bağışıklık sisteminin güçlenmesinde en önemli unsurlardan biri.