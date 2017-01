Kestane Yiyenlere Kötü Haber!



Çıtır çıtır kızarmış, sıcacık bir kestaneye karşı koymak çoğumuz için imkansız neredeyse. Ancak kış sofralarının bu cezbedici lezzetine kanarak ölçüyü aşmamak, kararında tüketmek çok önemli. Zira yüksek karbonhidrat içeren kestanenin üç tanesi bir dilim ekmeğe eşit!Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, E ve C vitamini gibi birçok besin ögesi bulunduran kestanenin mutlaka kontrollü tüketilmesi gerektiğini belirterek “Kestane vitamin, mineral ve posa kaynağı sağlık deposu bir yiyecek ama yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmesi gerekiyor. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları hekimine danışmadan kestane tüketmemeli. Diyabet hastaları ve zayıflama diyeti yapanlar kestane tüketirken porsiyon konusunda çok dikkatli olmalı. 3 kestane 1 dilim ekmek yerine geçiyor” diyor.Kestanenin 100 gramı yaklaşık 160-180 kalori civarında ve yaklaşık 40 gram karbonhidrat içeriyor. Yüksek karbonhidrat içeriği ve barındırdığı yüksek lif ile tok tutucu özelliğe sahip. Fakat 3 kestane 1 dilim ekmek yerine geçtiği için porsiyon kontrolü yapılmadığında kilo almaya neden olabileceğini unutmayın. Bireysel özellikleriniz ve beslenme düzeninize göre değişmekle birlikte 3-6 adet kestaneyi ara öğün alternatifi olarak değerlendirebilirsiniz. Kestanenin yanında süt veya sütlü kahve içerek; tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Ancak kestanenin miktarını kaçırdıysanız gün içerisinde tükettiğiniz ekmek, pilav, makarna gibi yiyeceklerin miktarını uygun ölçüde azaltarak denge kurun.Enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği olan vitamin A, antikor oluşumuna yardımcı olan vitamin C, antioksidan olarak görev yapan vitamin E ve bağışıklığı güçlendiren vitaminler. Kestane bu vitaminlerin hepsinden belirli miktarlarda içeriyor. Ara öğünlere yayılarak tüketilecek günde 3-6 tane küçük boy kestane, içerdiği C vitamini ile bağışıklığın güçlendirilmesine katkı sağlıyor; gribe karşı koruyor, hücrelerin yaşlanmasına karşı da savaşıyor.Kestane içerdiği yüksek potasyum ile kan basıncını düzenliyor, hipertansiyonu önlüyor, kalp damar hastalıklarından koruyor. Bu özelliklerinden dolayı tuzlu kuru yemişlerden ziyade kestane daha sağlıklı bir alternatif olabilir. Sodyum ile birlikte çalışarak vücudun su dengesinin ayarlanmasında görevli olan kestanenin 100 gramında 486 mg potasyum bulunuyor. Bu yüksek içerik ile diyetle alınan potasyum ihtiyacını karşılamak için de iyi bir kaynak olarak öne çıkıyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “Sağlıklı beslenme yaşamın her döneminde olduğu gibi, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu çocukluk çağında da çok önemli. Çocuğunuza sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırdığınızda, yaşamının ilerleyen dönemleri için de sağlıklarına iyi bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Çocuklarınızı boş kalorilerden, yüksek yağ ve şeker içerikli atıştırmalıklardan uzak tutmanız, anlayacakları bir dille bu konuda onları bilinçlendirmeniz çok önemli. Kestane ise zengin besin içeriği ile burada devreye giriyor ve çocuklar için sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği oluyor. Herhangi bir sağlık problemi veya alerjik durumu olmayan çocuklar günde 3-6 kestaneyi rahatlıkla tüketebilir'' diyor.1 avuç çiğ badem. 100 gr. Haşlanmış kestane. 1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı. 1 tatlı kaşığı kakao.Malzemelerin tümünü gerekirse su da ekleyerek blenderize edin. Yuvarlayarak minik toplar yapın ve yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletin. Kestane topları hem misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir seçenek hem de sizin için iyi bir ara öğün alternatifi olacaktır.½ kilo brokoli. ½ kilo kestane. Soğan. Közlenmiş kırmızıbiber. Kestanelerin üzerine çizik atın ve tavada orta ateşte az su ile pişirin. Brokolileri haşlayın. Brokoli, kestane, soğan ve kırmızıbiberi karıştırın. İsterseniz üzerine yoğurt ve sarımsaklı sos hazırlayabilirsiniz. Kestanenin karbonhidrattan zengin olduğunu unutmayın ve bu salata ile birlikte ekmek ve benzeri yiyecekler tüketmeyin.Kestaneleri yıkayın; artı şeklinde çizin ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış fırında 180-200 derecede 20-25 dk pişirin. Kabuklarının kolay çıkması için kestaneleri yıkayıp çizdikten sonra yaklaşık bir saat ılık suda bekletip sonra fırına koyabilirsiniz.