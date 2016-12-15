Kestane Sevenlere Müjde! Faydaları Saymakla Bitmiyor



Kestane meyvesi kışın vazgeçilmezidir. Enfes tadının yanı sıra kestanenin faydaları da saymakla bitmiyor. Özellikle Bursa’nın en meşhur yiyeceği olan kestanenin faydalarını özellikle sizin için sıraladık. İşte kestanenin faydalarıKestane tatlısı, közlemesi, reçeli… Her tarifi ile bambaşka bir lezzet sunan kestanenin faydalarını saymakla bitmiyor.Eskiden soğuk kış günlerinde sobanın etrafında toplanan aile fertlerinin en büyük zevklerinden biri kestane yemekti. Şimdilerde ise aynı keyif fırında kavrulan kestanelerle gerçekleşiyor. Ancak eskiye özlem hep var.*Ateş düşürücü etkisi vardır.*Sakinleştirir.*Detoks özelliği ile vücuttaki toksinleri temizler.*Kan basıncı düzenler.*Kansızlıkla mücadelede etkili bir silahtır.*Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir.*Kas ve kemikleri güçlendirmektedir.*Aynı zamanda dişler için de oldukça faydalıdır.*Mide için çok faydalıdır.*Özellikle akciğer kanserinde tavsiye edilen bir yiyecektir.*Tok tutar.*Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.*Felç geçirme olasılığını düşürür.* Selenyum ve B1,B2 ve E vitaminlerini barındırır.*İshali önler.*Kolesterolü düzenler.* Antioksidan etkisi vardır.*Kalp için güçlü bir koruyucudur.*Halsizlik ve yorgunluğa birebirdir.* Alzheimer’i önler.*Afrodizyak etkisiyle cinsel performansı arttırır.* Selenyum ve B1,B2 ve E vitaminlerini barındırır.*İshali önler.*Kolesterolü düzenler.* Antioksidan etkisi vardır.Kestanenin faydalarını saymakla bitiremeyiz dedik ancak bazı hastalıklara sahip olanlar da kestaneyi tüketmemelidir.Kestanenin faydaları olduğu kadar belli hastalıklara sahip insanlara zararı da olabilir. Bu nedenle özellikle şeker ve hipertansiyon hastaları kestaneyi tüketmemelidir.Aynı zamanda damar sertliği olanlar için ede tavsiye edilmez.