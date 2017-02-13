Kerevizin Faydaları



Salatası, yemeği, mezesi... Kereviz sofralarımız çok çeşitli lezzetlerle süsleyen bir sebze. Bir de bunun yanında inanılmaz faydaları olduğunu biliyor musunuz?Kerevizin sadece daha lezzetli yemeklere ya da kokteyllere eşlik eden, basit bir aperatif olduğunu sanıyorsanız bir kere daha düşünün. Bu çıtır çıtır sebze birçok fayda ve iyileştirici özellikle doludur. Kerevizin tıbbi amaçlarla kullanımı 9. yüzyıla dayanmaktadır. Öğünlerinize kereviz katmak sadece çıtır ve taze bir tat eklemekle kalmaz aynı zamanda kerevizin sağlığa faydalarından yararlanmanızı ve önemli besin maddelerini almanızı sağlar.Kerevizin sağlığa faydalarından ilki kilo kontrolü ile cebelleşen insanlara yardımcı olmasıdır. Kerevizin yağ içeriği, karbonhidrat içeriği ve kalori değeri düşüktür. 1 bardak dilimlenmiş çiğ kerevizde sadece 16 kalori ve 3 gram karbonhidrat bulunur. Bu değerler günlük 2000 kalorilik bir diyette sadece %1 oranına denk gelir. Ayrıca kerevizin toplam yağ içeriği 0.17 gramdır. Bu da günlük önerilen değerin %1’inden azdır.K vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Vücut bu vitamini yağ dokusunda ve karaciğerde depolar. K vitamini vücudun kan akışını düzenlemekte önemli bir vitamindir. Bu vitamin kanın düzgün pıhtılaşmasına ve kemik sağlığının düzenlenmesine de yardımcı olur. Kerevizin sağlığa faydalarından biri de bolca K vitamini içermesidir. 1 bardak çiğ kereviz yediğinizde 29.6 mikrogram K vitamini alırsınız. Bu da günlük önerilen miktarın %37’sini karşılar.Kerevizde bulunan apigenin ve luteolin, pankreas kanseri hücrelerini yok etmeye yardımcı flavonoidlerdir. 2013’te apigenin ve luteolin maddelerinin kemoterapi ilaçlarının etkilerini güçlendirmesi ve kanser hücrelerin yayılmasının önlenmesi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre insanlardaki pankreas kanseri hücrelerinin düşük dozda apigenin ve luteolin ile ön tedavi edilmesi, kemoterapi ilaçlarının etkisini artırmıştır.Bazı bakteriler peptik ülserlere yol açabilirler. Peptik ülserler midenin, yemek borusunun ya da bağırsaklar başlangıç kısmına tekabül eden oniki parmak bağırsağının iç tabakasında oluşan açık yaralardır. Kereviz tüketmek peptik ülserlerin bazı belirtilerinin azalmasına yardımcı olabilir. Bunu sağlayan da yine kerevizin içerisindeki flavonoidlerin bazı bakterilerin gelişmesini önlemesidir.Yapılan bir araştırmaya göre polifenolik bileşenlerin gastrik ülserlerin tedavisinde yardımcı bir rol üstlendiği belirtilmiştir. Bu polifenolik bileşenlerin arasında kerevizde bulunan flavonoidler de mevcuttur.