Karpuzun Faydaları

Karpuz yaz aylarının en mükemmel meyvelerindendir. Serinletici ve hararet giderici özelliğinden dolayı dünyada en çok tüketilen meyveler arasındadır. Karpuz sağlığa şifalı gelen meyveler sıralamasında ilk sıralarda yer alır. Karpuzun saçtan tırnağa kadar bütün vücuda faydası olduğunu söylemek mümkün.

Karğuzun %92’ni su oluşturduğu için mükemmel bir serinletici ve nemlendiricidir. Tam bir A vitamini deposu olan karpuzun gözleri dinlendirdiği ve beslediğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyebiliriz.

Karpuzun Sağlığa Faydaları

Karpuz içerdiği bol miktardaki farklı vitamin ve mineraller yardımıyla çok geniş yelpazade sağlığa katkı sağlamaktadır. Kanserle mücadeleden astım hastalığına, sindirim sisteminin düzenli çalışmasından kalp sağlığına kadar birçok hastalıktan bünyeyi korur.

Karpuz Kardiyovasküler Sistemi ve Kemik Sağlığını Korur: Karpuzun bol miktarda içerdiği ‘likopen’ bizim kalp ve damar sağlığımız için önemlidir ve ayrıca kemik sağlığını korumada önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında kan basıncını düzenler. Likopen açısından zengin gıdalar tüketen kişiler daha güçlü ve sağlıklı kemik yapılarına sahiptirler. Karpuz ayrıca kemik ve iskelet yapısını güçlendiren kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılar.

Karpuz Vücuttaki Yağı Azaltır: Karpuz sitrülin üreten yağ hücrelerindeki yağ birikimini azaltmayı sağlar. Sitrülin, böbrek yardımıyla arjinine dönüşen bir amino asittir. Karpuz, yağ yakıcı özelliği ile bünyede bulunan fazla yağı yakar ve kilo vermeyi sağlar. Ayrıca bu işlem ile birlikte böbreklerin aşırı çalışarak yorulmasını da engeller.

Karpuz Antienflamatuar ve Antioksidan Desteği Sağlar: Karpuz flavonoidler, karotenoidler ve triterpenoidler gibi fenolik bileşikler bakımından zengindir. Karpuz, karotenoid likopen inflamasyonunu azaltır ve serbest radikallerin nötralize edilmesini sağlar. Antioksidan özelliği ile bünyede bulunan birçok parazit ve serbest radikalleri kolay bir şekilde dışarı atar.

Karpuz Böbrek Sağlığına Katkı Sağlar: Karpuz, doğal bir idrar söktürücü olduğu için idrar akışını hızlandırır. Bunu yaparken böbrekleri zorlamaz. Karpuzun bu özelliği böbreklerin işini kolaylaştırırken, karaciğerin de sağlıklı ve yorulmadan çalışması için katkı sağlar.

Karpuz Kas ve Sinirleri Destekler: Potasyum bakımından zengin olan karpuz harika bir elektrolit görevi görür. Bu özelliği ile vücutta bulunan kasların ve sinirlerin sağlıklı kalmalarına yardımcı olur. Potasyum sinirlerle alakalı uyarmaları olumlu etkilerken kasları güçlendirir.

Karpuz Göz Sağlığı İçin Faydalıdır: Karpuz gözlerin retina pigmentleri üretmesine yardımcı olur ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu karşı korur. Beta karoten açısından zengin olduğu için gece körlüğüne yakalanma riskini azaltır.

Karpuz C vitamini açısından zengindir. C vitamini hücre sağlığının korunması için önemli bir vitamindir. Bunun yanında karpuzun bu özelliği bağ dokusunu korur.

Karpuz Astımı Önleyebilir: Yüksek miktarda karpuz tüketenlerin astım hastalığına yakalanma riski tüketmeyenlere göre daha azdır. Bol miktarda C vitamini içeren karpuz, astım ataklarının şiddetini azaltabilir.

Karpuz Kan Basıncını Düzenler: Karpuz kan basıncını düzenleyerek bir bakıma kalp sağlığını da korumaktadır. Bunun yanında inme ve felç gibi riskleri azaltır. Günlük 3-4 dilip karpuz tüketimi özellikle yaşlılarda yaz aylarında görülen kalp sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir.

Karpuz Kuvvetli Bir Antioksidandır: Karpuz çok iyi derecede C vitamini içermektedir ve diğer birçok hastalığın yanında kansere neden olan serbest radikallerle mücadele eder ve vücudun hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Karpuz Sindirim Sistemine Yardımcı Olur: Karpuz iyi miktarda lif içermektedir ve lif içeren bütün meyve ve sebze gibi sindirim sistemi için faydalıdır. Kabızlığı giderici özelliği vardır. Mide sağlığını korur.

Kas Ağrılarını ve Uykusuzluğu Giderir: Karpuzun diğer bir faydası da uykusuzluk ve kas ağrılarını gidermesidir. Bu özelliğinden dolayı karpuzun ayrıca sinir sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Karpuz Cilt Sağlığını Korur: Karpuz cilt ve saç sağlığı için önemli besinler içermektedir. Cildin sağlıklı ve nemli kalmasını sağlayan, saçların kırılmasını engelleyen A vitamini karpuzda bol miktarda vardır.

Karpuz Suyunun Faydaları:

Karpuz suyunun kırmızı ve mükemmel tadının yanında sağlık açısından da birçok faydası vardır. Çok güçlü bir antioksidan olmasından dolayı kalp, mide, bağırsak başta olmak üzere birçok organın sağlığını koruduğunu söylemek mümkündür. Serbest radikaller ile mücadele ederek metabolizmayı ve bağışıklık sistemini hastalıklara karşı korur.

İşte karpuz suyunun faydaları:

Karpuz suyu, kanserle mücadelede bünyeye yardımcı olur. Yüksek miktarda likopen içermesi sayesinde kolon, pankreas ve mide kanserlerine yakalanma riskini azaltır.

Karpuz suyu ayrıca cilt ve deri kanserine yakalanma riskini azaltır. Günlük bir bardak karpuz suyu ayrıca kabızlık sorunlarını giderebilir.

Karpuz suyu kan akışını hızlandırır ve damar tıkanıklıklarını engeller.

Karpuz suyunun cinsel isteği arttırdığını belirten sağlık uzmanları vardır.

Yapılan deneyler sonucu karpuz suyunun kilo vermeye yardımcı olduğu anlaşılmıştır.

Karpuz suyu iltihap ve enfeksiyon sorunlarını giderebilir.

Karpuz suyunun böbreklere faydası vardır.

Karpuz Çekirdeğinin Faydaları:

Karpuz dünya çapında çok popüler bir meyve türüdür ve sağlık açısından inanılmaz faydaları vardır. Fakat aynı şeyleri karpuz çekirdeği için söyleyemeyiz. Bunun sebebi karpuz çekirdeğinin öneminin ve sağlığa olan faydalarının daha önce bilinmiyor olmasıdır. Son yapılan bilimsel çalışmalar karpuz çekirdeklerinin de sağlık açısından çok faydalı olduğunu ortaya koymuştur.

Karpuz çekirdeğinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Karpuz çekirdekleri vücudun ihtiyaç duyduğu amino asitleri karşılar.

Günlük ortalama 100 gramlık karpuz çekirdeği tüketimi çok iyi miktarda magnezyum ihtiyacını karşılar.

Karpuz çekirdekleri kalp damar hastalıklarına ve hipertansiyona iyi gelir.

Karpuz çekirdekleri cilt sağlığı için faydalıdır.

B vitamini açısından karpuz çekirdekleri zengindir. Karpuz çekirdeği, sinir sistemini ve bağışıklık sistemini güçlendirirler.

Karpuz çekirdekleri diyabet hastalarına da iyi gelir. Bir litre suda 45 dakika kaynatılarak günde bir bardak şeklinde tüketilebilir.

Karpuz çekirdekleri hafızayı kuvvetlendirir.

Karpuz çekirdekleri akne hastalığına iyi gelebilir, cildi yumuşatır.

Karpuz kabuğunun bu faydaları dışında saç sağlığı için faydaları vardır. Karpuz çekirdeği, saçların kırılmasını engeller ve saç dökülmesine çözüm olabilir.

Karpuzun Zararları: Karpuzun tüketiminin sağlık açısından herhangi bir riski yoktur, sadece aşırı tüketime bağlı olarak bazı yan etkileri olabilir.