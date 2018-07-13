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Karpuz kabuklarını sakın çöpe atmayın

Karpuz kabuğunun faydaları

Karpuz kabuklarını sakın çöpe atmayın

Karpuz kabuğunun faydaları

13 Temmuz 2018 Cuma 23:07
Karpuz kabuklarını sakın çöpe atmayın

Karpuz kabuğunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden birisi olan karpuzun en az kendisi kadar faydalı olan kabuklarını sakın atmayın. İnsan sağlığı üzerinde birçok etkisi bulunduğu tespit edilen karpuz kabuğunun faydaları sizi birçok konuda koruyacak. Peki, karpuz kabuğunun faydalarından nasıl yararlanabilirsiniz? Yaz mevsimlerinde sık sık tükettiğiniz karpuz kabuğunun faydalarından yararlanmak için yazımıza göz atabilir, bilgi alabilirsiniz. İşte karpuz kabuğunun faydaları…

Karpuzun sert dış kabuğu faydaları ile dikkat çekiyor. İnsan vücudunda birçok olumlu etkiye sebep olduğu bilinen ve yaz meyveleri arasında en çok tercih edilenlerden birisi olan karpuz kabuğunun faydaları neler merak ediyorsanız yazımızı okuyabilir, faydalarından nasıl yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Cilt güzelliğinden sağlıklı bir biçimde kilo vermeye kadar birçok etkisi olan karpuz kabuğunun faydaları neler, karpuz kabuğunu hangi şekillerde kullanabilirim diyorsanız işte cevabı…

Karpuz kabuğunun faydaları nelerdir?

A ve C vitamini, potasyum, magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengin bir meyve türü olan karpuzun kabukları da çok faydalı. Karpuzu yedikten sonra kabuklarını atıyorsanız yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz. Karpuz kabuğunun faydaları neler sizler için listeledik, işte dikkat çekici o liste…

Cildi güzelleştirir

Cildi güzelleştiren karpuz kabuğu içeriğinde bol miktarda antioksidanın yanı sıra likopen ve flavonoid gibi önemli maddeler bulunuyor. Serbest radikalleri önleyen karpuz kabuğu özellikle kırışıklık ve yaşlanma gibi gözle görülür etkileri geciktirici etkiye sahip.

Kalp hastalıklarını önlüyor

Karpuz kabuğunun faydalarından bir diğeri ise kalp hastalıklarını önlemesi. Kan damarları üzerindeki gerilmeyi azaltan etkisiyle dikkat çeken karpuz kabuğu bu özelliğini bol miktarda potasyum içermesine borçlu. Bu özelliği kalp krizi, inme ve diğer kalp hastalıklarını büyük oranda engellemesinin yanı sıra kan basıncını da azaltıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Tek bir porsiyonunda günlük C vitamini ihtiyacınızın %30’unu karşılayan karpuz kabuğu bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudunuzu zararlı organizmalara karşı koruyor. 

Kilo vermenize yardımcı oluyor

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte kilo vermek çok daha zor bir hale gelebilir. Hem lezzetli hem pratik bir öneri olan karpuz kabuğu ile sağlıklı bir biçimde kilo verebilirsiniz. Yoğun oranda lif içerdiği için tok kalmanızı sağlayan bu özel besin düşük kalorili özelliği ile dikkat çekiyor.

Libidoyu yükseltiyor

Kan daralması üzerindeki etkileri sayesinde cinsel bölgelerinizde kan akışını düzenleyebilen karpuz kabuğu bu sayede cinsel performansınızı iyileştiriyor.Çok daha sağlıklı bir cinsel yaşam için karpuz kabuğu tüketimine dikkat edebilirsiniz.

Prostat kanserini önlüyor

Erkeklerin korku dolu kabuslarından birisi olan prostat kanserini önlemeye yardımcı olan karpuz kabuğu güçlü bir antioksidan ve likopen kaynağı olarak biliniyor. Yapılan ön araştırmalar ile prostat kanseri üzerindeki etkisi kanıtlanan maddeyi sıklıkla tüketmelisiniz.

Kronik hastalıkları engelliyor

Karpuz kabuğunun faydalarından bir diğeri ise kronik hastalıkları önlemesi. İçeriğinde yer alan likopenler hücresel değişime neden olarak kronik hastalıklara yol açan serbest radikalleri nötralize edebiliyor.

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