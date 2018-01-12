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Karabiber deyip geçmeyin!

Karabiber deyip geçmeyin!

12 Ocak 2018 Cuma 23:33
Karabiber deyip geçmeyin!
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Yapılan yeni araştırmalar, karabiberin obezite ile mücadele konusunda önemli bir role sahip olabildiğini ortaya koyuyor. 6 hafta boyunca karabiber içerikli gıdalarla beslenen farelerin ağırlıklarında düşüş olduğu; ayrıca hiç karabiber yemeyen farelere oranla, daha güçlü kemiklere; daha düşük kan şekeri ve daha düşük vücut yağ endeksine sahip oldukları görüldü.  

Imperial College’da yapılan bir başka araştırmadaysa, İngiliz araştırmacılar, obezite ile ilgili olabilecek gendeki bir mutasyonu keşfettiler. Böylece, obezitenin sadece çok fazla yemek yemekten kaynaklanmadığı bir kez daha belirginlik kazanmış oldu.

İşte çalışmalara yönelik detaylar...

Hintli araştırmcılar, karabiberde bulunan “piperonal” adlı bir bileşenin, farelerde, yüksek yağ içerikli bir beslenmenin zararlı etkilerini “önemli ölçüde” azalttığını belirledi. 

İngiltere’deki araştırmacılarsa, obezitenin, sadece oburluktan dolayı olmadığını ortaya çıkaran genetik mutasyonları keşfettiler.

Hintli araştırmacılar, 'piperonal’ın şişmanlığa neden olan genleri etkisiz hale getirebileceğini düşünüyorlar. 

Her iki ekip de, bu bulgular ışığında, obezite için yeni tedavi yöntemleri bulunabileceğine inanıyor. 

Türkiye'de her 5 kişiden 1'i obez... 

Dünya çapındaki obezite oranı, 1980'den itibaren iki katına çıkmış durumda. ABD, yüksek gelirli ülkeler arasında en yüksek obezite oranına sahip ülke. Amerikada, neredeyse 3 yetişkinden biri obez. Bu konuda, en kaygılandırıcı bir diğer noktaysa, aşırı kilolu olmanın toplum içerisinde normal bir şeymiş gibi algılanmaya başlaması…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016'da yaptığı sağlık araştırması raporuna göreyse: Türkiye'de her yüz kişiden 34'ü fazla kilolu. Erkeklerin 15,2'si obezken, kadınlarda bu rakam 23,9'a ulaşıyor.

Son Güncelleme: 13.01.2018 00:39
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