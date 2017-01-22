Kansere Karşı Koruyan Karışım: Süt-Tahin-Pekmez



Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral kış mevsiminde enerji verecek, tok tutacak, zihin faaliyetlerini arttıracak aynı zamanda DNA hasarını önleyip kansere karşı koruyacak süt-tahin-pekmez ve bal karışımını önerdiTahinin çok zengin bir besin maddesi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Tahin çok iyi bir karbonhidrat ve protein kaynağıdır. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve faydalı yağ asitleri vücuda inanılmaz bir enerji ve güç verir. Tahin genelde kış aylarında üşümeyi engellediği ve soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklardan koruduğu için tüketilir. Geleneksek olarak pekmezle karıştırılarak tüketilen tahini süte de karıştırabilirsiniz. Tatlandırmak için pekmez ya da bal kullanabilirsiniz. Bir bardak süte bir tatlı kaşığı tahin, bir tatlı kaşığı bal ya da pekmez ölçüsüyle elde edeceğiniz bu içecek gün boyu enerji verecek, vücudunuzun ihtiyacı olan birçok vitaminle birlikte eser element ve minerali de almamızı sağlayacaktır. Tahinin DNA hasarını önleyen yapısıyla kanserle mücadele eden bu içeceği gün içinde sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı hissedenlere özellikle tavsiye ediyorum. Bu karışım uzun bir süre tokluk hissi oluşturarak kilo alımının önüne geçecektir" dedi.Sütün proteinden zengin yapısına tahinin DNA hasarını önleyen, kanserden koruyan özellikleri ve pekmezin/balın doğal enerjisi eklenince ortaya çıkan bu karışım sağlık, mutluluk ve enerji deposu oluyor.Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Bu üçlü karışım mucizevi etkisi göz önüne alınarak özellikle alerjik reaksiyonları olmayan yaşlısı genci, kadını, erkeği fark etmeksizin herkes tarafından rahatlıkla tüketilebilir" diye konuştu.Doç. Dr. Oğuz Özyaral, süt, tahin, pekmez/bal karışımının faydalarını şöyle sıraladı:- Akne gelişimini engeller.- Anemi ile mücadele eder. Kansızlığa karşı koruyucudur.- Adet döneminde ortaya çıkan anemik tabloyu düzenler, regli ağrılarını azaltır.- Anne sütünü artırır.- Hücre yapısının bozulmasını engeller ve yaraların iyileşmesini hızlandırır. Antienflamatuar yani iltihap kurutucu etki yaratır- Eklemleri güçlendirerek romatizma riskini azaltır.- Hafıza kayıplarının önlenmesine yardımcı olur, sinir hücrelerinin ve beynin fonksiyonlarını destekler.- Kanser hastalıklarına karşı savaşır, hücre DNA’sını serbest radikallere karşı korur.- Saç köklerinin beslenmesini ve saçların daha sağlıklı, parlak olmasını sağlar.- Stres ve yorgunlukla mücadelede etkili güçlü bir antidepresandır.