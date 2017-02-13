Faydalı Bilgiler:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Şubat 2017 Pazartesi 19:38

Kan Yapan Yiecekler Nelerdir?

Kan Yapan Yiecekler Nelerdir?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Kan Yapan Yiecekler Nelerdir?
'Ye kan yapar' sözünü duymayanımız yoktur herhalde. İşte o sözü gerçeğe çeviren yedikçe vücudumuzdaki kan hücrelerini yenileyen yiyecekler...

Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir proteindir ve görevi dokulara ve organlara, oksijen ve besin maddelerini taşımak ve karbondioksiti organ ve dokulardan akciğerlere geri götürmektir. Kemik iliği sürekli olarak yeni kırmızı kan hücreleri üretir çünkü bu hücreler normal şartlar altında 120 günde yaşlanır ve ölürler.

Vücuttaki organ ve dokular yeterince kan ve oksijen alamazlarsa bu anemiye (kansızlık) ve yorgunluğa yol açabilir. Bazı vitamin çeşitleri kırmızı kan hücrelerini yenileyebilir veya kan dolaşımını iyileştirebilirler.

Kan yapan vitaminlerden A vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini güçlendirir, kırmızı kan hücresi üretimine yardımcı olur, demir emilimini ve hücresel gelişimi destekler, kemik iliğinin sağlığı için faydalıdır, hemoglobin üretir ve kan dolaşımını geliştirir. A vitaminin önerilen dozları erkekler için 900 mcg, kadınlar için 700 mcg’dır.

A vitamini içeriği yüksek gıdalar arasında tam yağlı süt, fırınlanmış veya konserve tatlı patates, brokoli, kale (kıvırcık lahana), balkabağı, yumurta, çiğ havuç, Mango ve güçlendirilmiş kahvaltılık gevrekler bulunur.

B12 vitamini, kobalamin olarak da bilinir. Kırmızı kan hücresi oluşumunu, kemik iliği sağlığını destekler, hücre bölünmesini düzenler, kalbe ve beyne kan akışını artırır, megaloblastik anemi geliştirme riskini azaltır. Megaloblastik anemide anormal kırmızı kan hücreleri oksijen depolayamaz ve dokulara oksjen taşıyamazlar. B12 vitaminin yetişkinler için önerilen miktarı 2.4 mcg’dır.

B12 vitamini içeriği yüksek gıdalar arasında buharda pişmiş deniz tarağı ve yengeç, yağsız süt, tavuk, sığır eti, somon ve hindi eti bulunur.

C vitamini bağışıklık sistemine olan desteğinin yanı sıra aynı zamanda kan yapan vitaminlerdendir, çünkü kırmızı kan hücrelerini serbest radikallerin vereceği hasardan korur. C vitamini ayrıca hücre metabolizmasına yardımcı olur, iyileşme sürecini hızlandırır, kırmızı kan hücresi üretimini artırır ve kan dolaşımını geliştirir.

C vitamininin yetişkinler için önerilen miktarı 1000 mg’dır. C vitamini içeriği yüksek gıdalar arasında çilek, ananas, kivi, kıvırcık lahana, turp yaprağı, ıspanak, portakal, domates ve greyfurt bulunur.

Bir vitamin olmasa da demir de hücre büyümesini destekler, dokulara ve organlara oksijen taşır, kemik iliğinin işlevini iyileştirir, kırmızı kan hücresi üretimini artırır, demir eksikliği anemisi riskini düşürür. Yetişkinlerde önerilen günlük demir miktarı 45 mg’dır.

Demir içeriği yüksek gıdalar arasında sığır eti, istiridye, karides, kaju, ton balığı ve barbunya fasulyesi bulunmaktadır.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balın Faydaları Saymakla Bitmiyor Balın Faydaları Saymakla Bitmiyor
Kuşburnu Çayı İçmek İçin 9 Neden! Kuşburnu Çayı İçmek İçin 9 Neden!
Çayınızı Sıcak İçmeyin! Çayınızı Sıcak İçmeyin!
Burun Tıkanıklığına Çözüm Burun Tıkanıklığına Çözüm
İncir Kürü İle Antibiyotiklere Veda Edin! İncir Kürü İle Antibiyotiklere Veda Edin!
Diyabet Hastalarına Müjde Diyabet Hastalarına Müjde
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Balın Faydaları Saymakla Bitmiyor

Haberi Oku