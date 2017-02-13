Kan Yapan Yiecekler Nelerdir?



Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir proteindir ve görevi dokulara ve organlara, oksijen ve besin maddelerini taşımak ve karbondioksiti organ ve dokulardan akciğerlere geri götürmektir. Kemik iliği sürekli olarak yeni kırmızı kan hücreleri üretir çünkü bu hücreler normal şartlar altında 120 günde yaşlanır ve ölürler.Vücuttaki organ ve dokular yeterince kan ve oksijen alamazlarsa bu anemiye (kansızlık) ve yorgunluğa yol açabilir. Bazı vitamin çeşitleri kırmızı kan hücrelerini yenileyebilir veya kan dolaşımını iyileştirebilirler.Kan yapan vitaminlerden A vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini güçlendirir, kırmızı kan hücresi üretimine yardımcı olur, demir emilimini ve hücresel gelişimi destekler, kemik iliğinin sağlığı için faydalıdır, hemoglobin üretir ve kan dolaşımını geliştirir. A vitaminin önerilen dozları erkekler için 900 mcg, kadınlar için 700 mcg’dır.A vitamini içeriği yüksek gıdalar arasında tam yağlı süt, fırınlanmış veya konserve tatlı patates, brokoli, kale (kıvırcık lahana), balkabağı, yumurta, çiğ havuç, Mango ve güçlendirilmiş kahvaltılık gevrekler bulunur.B12 vitamini, kobalamin olarak da bilinir. Kırmızı kan hücresi oluşumunu, kemik iliği sağlığını destekler, hücre bölünmesini düzenler, kalbe ve beyne kan akışını artırır, megaloblastik anemi geliştirme riskini azaltır. Megaloblastik anemide anormal kırmızı kan hücreleri oksijen depolayamaz ve dokulara oksjen taşıyamazlar. B12 vitaminin yetişkinler için önerilen miktarı 2.4 mcg’dır.B12 vitamini içeriği yüksek gıdalar arasında buharda pişmiş deniz tarağı ve yengeç, yağsız süt, tavuk, sığır eti, somon ve hindi eti bulunur.C vitamini bağışıklık sistemine olan desteğinin yanı sıra aynı zamanda kan yapan vitaminlerdendir, çünkü kırmızı kan hücrelerini serbest radikallerin vereceği hasardan korur. C vitamini ayrıca hücre metabolizmasına yardımcı olur, iyileşme sürecini hızlandırır, kırmızı kan hücresi üretimini artırır ve kan dolaşımını geliştirir.C vitamininin yetişkinler için önerilen miktarı 1000 mg’dır. C vitamini içeriği yüksek gıdalar arasında çilek, ananas, kivi, kıvırcık lahana, turp yaprağı, ıspanak, portakal, domates ve greyfurt bulunur.Bir vitamin olmasa da demir de hücre büyümesini destekler, dokulara ve organlara oksijen taşır, kemik iliğinin işlevini iyileştirir, kırmızı kan hücresi üretimini artırır, demir eksikliği anemisi riskini düşürür. Yetişkinlerde önerilen günlük demir miktarı 45 mg’dır.Demir içeriği yüksek gıdalar arasında sığır eti, istiridye, karides, kaju, ton balığı ve barbunya fasulyesi bulunmaktadır.