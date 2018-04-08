Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655
19 Yaşında Hayatını Kaybetti
19 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Yarın Elektrik Kesintisi Var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
MECLİS GENEL KURULU YARIN TOPLANACAK
MECLİS GENEL KURULU YARIN TOPLANACAK
AKINCI'DAN AA'YA KUTLAMA MESAJI
AKINCI'DAN AA'YA KUTLAMA MESAJI
banner256

Kahveyi yanlış zamanda içiyoruz

Kahveyi yanlış zamanda içiyoruz

08 Nisan 2018 Pazar 10:23
Kahveyi yanlış zamanda içiyoruz
banner238

Bilim insanları, pek çok insanın vazgeçemediği en temel içeceklerden olan kahveyi, ne zaman içmemiz ne zaman içmememiz gerektiğini araştırdı.

Kahve şüphesiz, insanların içtiği en büyük iksirlerden biri. Sabahları sadece bir yudum alsanız bile kahvenin canlandırıcı gücünü, tüm iliklerinizde hissedersiniz.

Ama eğer şahane bir enerjiye sahip olmak için düzinelerce kahveye ihtiyaç duyan biri iseniz, bilmeniz gereken bir şey var: Kahvenizi günün yanlış zamanda içiyor olabilirsiniz. Bu araştırma, günün her saatinde kahve için delirenlerin kulağına hoş gelmeyebilir ancak bilim hiçbir zaman yanıltmaz.



Yeni kronofarmakoloji araştırması, ilaçların etkisinin her bünyede değişiklik gösterdiğini araştırdığı gibi, aynı şekilde kahveyle ilgili bir araştırma yaptı.

Kafeinin yarattığı o güzel uyandırmayı hissetmek için, kahveyi günün belli saatlerinde içmeli ve belli saatlerde de içmemelisiniz.

Çalışmada, Dartmouth Tıp Fakültesi Geisel Tıp Fakültesi'nden Nörobilimci Steven Miller, temel olarak sizin içsel saatiniz olan sirkadiyen saatini inceledi ve insan vücudunun fizyolojisi gün boyunca özellikle stres hormonu ve kortizol açısından nasıl değiştiğini araştırdı.

Kortizol, stresli ve tehlikeli durumlarda sivrilen ve vücudunuzu "dövüş veya uçuş" moduna sokan hormon olarak bilinir, ancak normal şartlarda, kortizol seviyelerimiz gün boyunca doğal olarak dalgalanır, sabahları yükselir ve uyanık hissettirir, geceleri dibe inerek bizi yorgun ve yatağa atlamaya hazır hale getiriyorlar.



Kortizolün doğal salınımı, sirkadiyen ritminize göre hipotalamus çekirdeği olarak adlandırılan beynin bir kısmı tarafından düzenlenir. Sabah 7'de uyanan bir insan düşünüldüğü zaman, saat 8-9 arasında kortizol seviyesi zirve yapar, sonrasında 12-1 ve akşam 5.30 6.30 gibi yeniden zirve yapar. Kısacası bu zamanlar en enerjik hissettiğiniz zamanlardır.

Kortizol zaten bizi uyarıyor ve kafein ile benzer bir etkiye sahip olduğu için, kortizol seviyesinin yoğun olduğu zamanlarda bir fincan kahve içmek parlak bir fikir değil. Çünkü vücudunuzdaki kortizol seviyesi tavan yaptığı zaman siz aynı zamanda kahve içerseniz, kahve kortizola karşı bir tolerans geliştirir, bu durumda kahvenin enerji verici etkisini ortadan kaldırır.

Bunun için, gün boyunca aradığınız en yüksek enerji dalgasını hissetmek için kortizol seviyeniz tepe noktadayken kahvenizi içmemelisiniz.

İşte bilim insanlarının kahvenizi içmek için en uygun zaman olarak belirlediği saatler şu şekilde;

Sabah: 09:30 ile 11:30 saatleri arasında
Öğleden sonra: 13:30 ile 15:30 arasında
Akşam: Sirkadiyen ritminizi bozmak ve uyku düzenini bozmak istemediğiniz sürece, asla. Ama bir gece kuşuysanız, saat 7'den sonra bir tane içebilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enerji içeceği içtikten sonra vücudumuzda neler yaşanıyor?
Enerji içeceği içtikten sonra vücudumuzda neler yaşanıyor?
Bebeğinizin cinsiyeti nasıl belirlenir?
Bebeğinizin cinsiyeti nasıl belirlenir?
DÜZENLİ TÜKETİLDİĞİNDE KİLO VERDİREN EN SAĞLIKLI 20 BESİN
DÜZENLİ TÜKETİLDİĞİNDE KİLO VERDİREN EN SAĞLIKLI 20 BESİN
GÜÇLÜ BİR KADINDA MUTLAKA BULUNAN 6 ÖZELLİK
GÜÇLÜ BİR KADINDA MUTLAKA BULUNAN 6 ÖZELLİK
Karanfilin faydaları!
Karanfilin faydaları!
MUZ ALIRKEN BUNA ÇOK DİKKAT EDİN!
MUZ ALIRKEN BUNA ÇOK DİKKAT EDİN!
'Meyvenin şekilsiz ve kurtlu olanını tüketin'
'Meyvenin şekilsiz ve kurtlu olanını tüketin'
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmak…
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmak…
Günde Bir Avuç Kuruyemiş Yerseniz...
Günde Bir Avuç Kuruyemiş Yerseniz...
En besleyici 20 bitkisel yiyecek! İşte kalori değerleri ve besin puanları
En besleyici 20 bitkisel yiyecek! İşte kalori değerleri ve besin puanları

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim