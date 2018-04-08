Kahveyi yanlış zamanda içiyoruz

Bilim insanları, pek çok insanın vazgeçemediği en temel içeceklerden olan kahveyi, ne zaman içmemiz ne zaman içmememiz gerektiğini araştırdı.

Kahve şüphesiz, insanların içtiği en büyük iksirlerden biri. Sabahları sadece bir yudum alsanız bile kahvenin canlandırıcı gücünü, tüm iliklerinizde hissedersiniz.



Ama eğer şahane bir enerjiye sahip olmak için düzinelerce kahveye ihtiyaç duyan biri iseniz, bilmeniz gereken bir şey var: Kahvenizi günün yanlış zamanda içiyor olabilirsiniz. Bu araştırma, günün her saatinde kahve için delirenlerin kulağına hoş gelmeyebilir ancak bilim hiçbir zaman yanıltmaz.







Yeni kronofarmakoloji araştırması, ilaçların etkisinin her bünyede değişiklik gösterdiğini araştırdığı gibi, aynı şekilde kahveyle ilgili bir araştırma yaptı.



Kafeinin yarattığı o güzel uyandırmayı hissetmek için, kahveyi günün belli saatlerinde içmeli ve belli saatlerde de içmemelisiniz.



Çalışmada, Dartmouth Tıp Fakültesi Geisel Tıp Fakültesi'nden Nörobilimci Steven Miller, temel olarak sizin içsel saatiniz olan sirkadiyen saatini inceledi ve insan vücudunun fizyolojisi gün boyunca özellikle stres hormonu ve kortizol açısından nasıl değiştiğini araştırdı.



Kortizol, stresli ve tehlikeli durumlarda sivrilen ve vücudunuzu "dövüş veya uçuş" moduna sokan hormon olarak bilinir, ancak normal şartlarda, kortizol seviyelerimiz gün boyunca doğal olarak dalgalanır, sabahları yükselir ve uyanık hissettirir, geceleri dibe inerek bizi yorgun ve yatağa atlamaya hazır hale getiriyorlar.







Kortizolün doğal salınımı, sirkadiyen ritminize göre hipotalamus çekirdeği olarak adlandırılan beynin bir kısmı tarafından düzenlenir. Sabah 7'de uyanan bir insan düşünüldüğü zaman, saat 8-9 arasında kortizol seviyesi zirve yapar, sonrasında 12-1 ve akşam 5.30 6.30 gibi yeniden zirve yapar. Kısacası bu zamanlar en enerjik hissettiğiniz zamanlardır.



Kortizol zaten bizi uyarıyor ve kafein ile benzer bir etkiye sahip olduğu için, kortizol seviyesinin yoğun olduğu zamanlarda bir fincan kahve içmek parlak bir fikir değil. Çünkü vücudunuzdaki kortizol seviyesi tavan yaptığı zaman siz aynı zamanda kahve içerseniz, kahve kortizola karşı bir tolerans geliştirir, bu durumda kahvenin enerji verici etkisini ortadan kaldırır.



Bunun için, gün boyunca aradığınız en yüksek enerji dalgasını hissetmek için kortizol seviyeniz tepe noktadayken kahvenizi içmemelisiniz.



İşte bilim insanlarının kahvenizi içmek için en uygun zaman olarak belirlediği saatler şu şekilde;



Sabah: 09:30 ile 11:30 saatleri arasında

Öğleden sonra: 13:30 ile 15:30 arasında

Akşam: Sirkadiyen ritminizi bozmak ve uyku düzenini bozmak istemediğiniz sürece, asla. Ama bir gece kuşuysanız, saat 7'den sonra bir tane içebilirsiniz.