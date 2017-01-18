Kabızlığa Neden Oluyor!



Beslenmenizde bolca proteinin bulunması sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını destekler. Maalesef çok protein tüketmek sonucunda kabızlık şikayeti yaşamak sıklıkla görülen bir durum ve istenmeyen bir yan etkidir.Sadece daha fazla protein tüketmek adına bolca lif içeren meyve ve sebzeleri tüketmeyi kesmemelisiniz. Yemişler, tofu ve fasulyeler gibi vejetaryen protein kaynakları hem protein alımını sağlar ve hem de bol lif içerirler. Bazen sadece sıvı alımını artırmak da protein diyetinde kabızlığa çözüm olabilir.Uzmanlar protein tüketimi artırıldığında sıvı alımının da otomatik olarak artması gerektiğini belirtmektedirler. Protein böbrekler ve karaciğer tarafından işlenmesi gereken bir maddedir. Protein midedeki sıvılar tarafından parçalandıktan sonra bağırsaktaki pankreatik enzimler tarafından amino asitlere ayrılır. Serbest kalan amino asitler karaciğer tarafından işlenir ve ortaya çıkan ürünler böbreklerde süzülerek, atık maddeler idrarla vücuttan atılırlar.Fazla protein tüketen kişilerin su alımını artırması vücudun proteinleri seyreltmesine ve daha iyi işlemesine yardımcı olur.Protein diyetinde kabızlığın en önemli sebebi protein oranı yüksek olan birçok gıdanın, sağlıklı bir sindirim sistemi için önemli olan lifleri az içermesidir. Özellikle de hayvansal kaynaklı proteinler az lif içerirler. Lifler, dışkıya hacim Katar ve bağırsaklardaki kasların dışkıyı itmesini sağlarlar.Çözünmeyen lifler sindirimde parçalanmazken, çözünebilen lifler mide bağırsak kanalındaki sıvılarla karışırlar. Fasulye ve nohut hem yağsız protein hem de lif almak için iyi kaynaklardır. Proteinde olduğu gibi bolca lif tüketirken de kabızlığı önlemek için su tüketiminin artırılması önemlidir.Kabızlık genellikle vücudun atmakta zorlandığı, sert dışkıların oluşmasına verilen addır. Protein vücudun sıvı ihtiyacını artırdığı için, dehidrasyondan kaçınmak için ekstra önlemler alabilirsiniz. Örneğin çorbalardan veya su oranı yüksek meyve sebzelerden de su alınabilir.Arabada bir şişe su bulundurabilir, her yemekten sonra dolu bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.Genel olarak önerilen günlük protein miktarı kaç kiloysanız onun 0.8 katı kadar gramdır. Bundan daha fazla tüketiyorsanız lif ve sıvı alımına dikkat etmelisiniz.Lif tozlarını protein karışımlarınıza ekleyebilirsiniz. Protein diyetinde kabızlık iki veya üç gün boyunca tuvalete çıkamamaya sebep olursa doktorunuzla görüşüp önerdiğilaksatif ilaçları alabilirsiniz.