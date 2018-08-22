İtfaiyeciler uyarıyor, arabanızda dolu su şişesi bırakmayın

Öncelikle Arabanızın park halindeyken tutuşması konusunda nasıl hissederdiniz?

Eğer ki bu durumdan kaçınmak istiyorsanız asla arabanızda dolu su şişesi bırakmayın. Özellikle sıcak yaz günlerinde direk güneş ışığına maruz kaldığı takdirde ciddi bir risk taşıyor.Güneş altında kaldığında arabaların birer fırına dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Bir araştırmaya göre, 22 – 35 derece aralığında seyreden bir günde bir saat içinde arabanızın içi 44 – 55 derece aralığında ısınabiliyor.Çocuklarımızı veya evcil hayvanlarımızı sıcak günlerde camı aralasak bile arabada bırakmamamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak plastik su şişesi o kadar önemli görünmese bile sizi arabanızdan edebilecek sonuçlar doğurabilir.

Yangın Departmanının gerçekleştirdiği bir deneyde sıcak bir günde güneş altında bırakılan bir aracın içerisinde, plastik şişe içerisindeki su 120 dereceye kadar ulaşarak kaynıyor ve su büyüteç görevi görerek güneş ışığını yansıtarak yangın çıkartıyor. Deneyi yürüten itfaiye görevlileri halkı bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İlla ki arabanızda büyüteç veya cam bulunması gerekmiyor. Suyun içinden geçen güneş ışınları da tek bir bölgeye yoğunlaşarak yangına sebep olabiliyor. Eğer ki aracınızın iç döşemelerinin tutuşmasını istemiyorsanız, kesinlikle su dolu bir şişeyi aracınızda bırakmamalısınız.Bu olay başına gelmiş olan mühendis şöyle anlatıyor;

“ Aracımda oturmuş, öğlen yemeğimi yiyordum ve koltuğa yaslı duran su şişemin olduğu yerden koltuğun alev aldığını gördüm. Eğer arabada olmasaydım aracımın mahvolabilirdi. Havanın sıcak olması dolayısıyla hepimiz yanımızda su şişesi taşıyoruz ve bu şişeleri aracımızda bıraktığımız takdirde hiç yoktan çok ciddi bir masrafa girebiliriz. Su şişelerini torpido gözünde veya koltuğun altında bulundurmak çok daha güvenli bir yöntemdir. ”Eğer ki aileniz ve arkadaşlarınızın da bu durumdan haberdar olmasını istiyorsanız mutlaka paylaşın ve benzer tecrübeleriniz varsa, mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın!