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İşte dişlerin sararmasındaki en büyük etken

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerin sararmasında en büyük etkenlerin başında, öncelikle çok tüketilen çay ve kahvenin geldiğini belirtti.

İşte dişlerin sararmasındaki en büyük etken

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerin sararmasında en büyük etkenlerin başında, öncelikle çok tüketilen çay ve kahvenin geldiğini belirtti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:46
İşte dişlerin sararmasındaki en büyük etken

Bunların yanı sıra sigara tüketiminin de dişlere çok zarar verdiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Ayrıca kırmızı şarap ve diğer gıdalardaki renk verici bazı maddelerinde dişlerimize büyük ölçüde yıkıma sebep olmaktadır. Maalesef yaşlanmada dişleri sarartan etkenlerden biridir. Yaş ilerledikçe dişlerimiz sararıyor, çatlıyor, yüzeyi daha pürüzlü hale geliyor ve pürüzlü hale geldiği için dişler daha fazla leke tutar hale geliyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş beyazlatma yeterli gelmiyorsa porselen lamine diş yöntemi yani dişlerin üzerine özel porselen yaprakçıklar yapıştırılabilir veya bonding uygulama işlemi de bize diş beyazlatma ile beraber yardımcı olabildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Diş beyazlatma da ikinci yöntem, ev tipi diş beyazlatma yöntemidir. Ev tipi beyazlatma yönteminde hekim öncelikle kişi ile oturup bir değerlendirme ve dişlerin beyazlatmaya uygun olup olmadığını o seans değerlendirmiş olur. Kişiden özel bir ölçü alınır, bu ölçüye göre tam ağza oturan dişine ve diş etlerine taşmayan bir plak hazırlanır. Bu plakla beraber evde kullanacağı hekimin belirleyeceği özel bir marka kullanılır burada önemli konu şudur düzgün ve kaliteli bir marka kullanmak Türk diş hekimliği birliği ve dünya gıda enstitüsü onaylı bir marka olmalıdır. Yani dişlerinizi beyazlatmak için kesinlikle marketlerden yada dışarıdan aldığınız ürünleri kullanmayın. Başta bu ürünler dişleri beyazlatıyor görünse de dişlere zarar vermektedir. Ev tipi beyazlatmada hazırlanan özel plaklar sayesinde hekim hastaya nasıl kullanması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Yaklaşık günde 3-4 saat hazırlanan plağı takarak birkaç günde dişler daha beyaz hale geliyor.”

Ev tipi beyazlatma ile ofis tipi beyazlatma sistemi arasında diş beyazlatmada çok büyük bir fark olmadığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Sadece süre farkları vardır. Bu sebeple hastanın hangi yöntem ile diş beyazlatma işlemini yapmak isteyeceğine karar vermesi gerekir. Bazı kişilerin alışkanlıklarına göre de karar verilebilir. Örneğin kişi çok fazla kahve, çay ve sigara kullanıyordur. Bu alışkanlıklara sahip kişilerin daha fazla diş beyazlatma ihtiyacı gerekebilir. Kişinin kullanım alışkanlıklara bağlı kara vermekte lazımdır. Diş beyazlatma için dışarıdan kesinlikle bilmediğiniz ürünlerle (karbonat, çamaşır suyu vb. gibi) yada yöntemleri kullanmamalıyız. Çünkü diş minesi çok özel bir doku çok sert bir doku olmasına rağmen aşınabilir. Mine dişlerin yüzeyini örten tabaka bunun altında daha zayıf olan dentin tabakası vardır. Dentin tabakasına inildiği zaman artık hassasiyetler ve problemler başlar. Bu yüzden mineyi iyi korumak lazım, kesinlikle dişimize hekimimizin önerdiği diş beyazlatma ajandan başka ajan kullanmamamız önemli konudur” açıklamalarında bulundu.

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