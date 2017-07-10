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10 Temmuz 2017 Pazartesi 19:57

İşte Çıplak Uyumanız İçin 5 Haklı Neden

İşte Çıplak Uyumanız İçin 5 Haklı Neden
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İşte Çıplak Uyumanız İçin 5 Haklı Neden
Çıplak uyumak sadece rahat hissetmenizi sağlamaz. Aynı zamanda sağlığınıza da yararlıdır.

Bu yazıyı okuduktan sonra siz de çıplak uyumak isteyeceksiniz.


Yeterli ve kaliteli bir uykuyu sağlayan çeşitli faktörler vardır. Bunlardan biri de uyurken ne giydiğinizdir. Hatta bunun en önemli faktör olduğunu söylenir. İşte çıplak uyumanız için beş neden:

1- Vücut sıcaklığınız dengelenir

Günlük hayatımızda giydiğimiz kıyafetler ile yatarken giydiğiniz kıyafetler arasında fark vardır. Vücudunuz giydiğiniz kıyafetlere göre sıcaklık değiştirir. Sabah uyandığınızda ter içinde kalmanız veya üşümeniz bunun en iyi kanıtıdır. Ancak çıplak olduğunuzda vücudunuz oda sıcaklığıyla aynı sıcaklıktadır. Hem daha sağlıklı hem de doğaldır.

2- Hormonlarınız dengelenir

Melatonin hormonu, iyi uyumanızla doğrudan alakalıdır. Çıplak uyuduğunuzda vücudunuz melatonin salgılar.

3- Cinsel hayatınız tazelenir

Fiziksel temas, cinsellik hormonu olan oksitosin salgılanmasına yol açar. Çıplakken bu hormon daha fazla salgılanır. Partnerinizle beraber çıplak uyumak cinsel hayatınızı pozitif yönde etkiler.


4- Rahat hissettirir

Stresli biri misiniz? Çıplak uyumak tam size göre. Hava sıcak olduğunda stres hormonu olan kortizol salgılanır. Çıplak uyumak ise kortizol salgılanmasını azaltır. Çıplak uyuyun ve güne stressiz başlayın.

5- Daha iyi hissedersiniz

Çıplak uyumanın kan akışını hızlandırdığı kanıtlanmıştır. Kan akışınız ne kadar hızlıysa o kadar iyi uyursunuz ve uyandığınızda zinde hissedersiniz.


 
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