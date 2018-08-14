Islak mendilin zararları

Her kadının mutlaka çantasında bulundurduğu ıslak mendil, çocukların temizliği için de sıkça kullanılan bir ürün. Günümüzde bu mendillerin bebekler için özel üretilenlerine rastlamak oldukça mümkün. Bu ürünler öyle zararsız duruyor ki, anneler bebeklerinde oluşan kızarıklık ve tahrişin sebebinin ıslak mendil olabileceğini düşünmüyor.

Temiz ve hijyenik olduğuna inanılan bu mendillerin neden oldukları sağlık sorunlarını öğrendiğinizde bir daha kullanmak istemeyebilirsiniz. Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dermatoloji ve Pediatri Profesörü Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede isilik, kızarıklık gibi yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızı araştırma altına aldı. Antibiyotikle tedavi ettiği küçük kız, daha sonra tekrar aynı yaralara maruz kalınca, hastanın tıbbi geçmişini araştırdı

Küçük kızın alerjik reaksiyona maruz kaldığını fark eden doktor, ilk olarak ıslak mendillerden şüphe etti. Chang, aynı reaksiyonu birden fazla çocukta görünce bu konuyu detaylıca araştırmaya koyuldu Chang, 2 yıl süren araştırma süresince ıslak mendillerde kullanılan maddeleri ve bunların zararlarını araştırmaya başladı.

Chang, ıslak mendillerin içinde, cilde zarar veren methylisothiazolinone (bebek mendilleri, el kremleri ve losyonlarda sıklıkla bulunan bir kimyasal madde) maddesine rastladı.

Yapılan alerji testinden sonra, ıslak mendil kullanımını bırakınca küçük kızın yaraları kayboldu. Dr. Chang, ilk hastasının ardından buna benzer 5 vaka daha gördü. Doktor, yabancı bir haber sitesine verdiği bir röportajda, ebeveynlerin ıslak mendil kullanımını azaltmalarını ve içinde methylisothiazolinone maddesi içeren ıslak mendilleri kullanmamaları gerektiğini söyledi.

Son yıllarda bazı üreticiler kozmetik ürünlerdeki kimyasal konsantrasyonunu 25 kat artırdı. Islak mendillerin aşırı kullanılması, kaşıntı, kızarıklık, isilik, dökülme ve sedef gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Çocuğunuzun yaralanmasını istemiyorsanız, kuru bir peçeteyi bir miktar suyla ıslatarak temizliği için kullanabilirsiniz.