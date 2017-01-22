İncir Kürü İle Antibiyotiklere Veda Edin!



Vücudunuzdaki bakterilerden kurtulmanızı sağlayacak olağanüstü incir kürü…Birçok insanın midesinde ve bağırsaklarında bakteriler yer alır. Ancak bazılarında bu bakteriler kötü niyetli bakteriler olabilir. Bu bakteriler zamanla tehlikeli hastalıklara yol açabilir ve hayati tehlikelere neden olabilir.İncir, lif yönünden zengin bir meyvedir. Ve kilo verme konusunda oldukça faydalı bir meyvedir. İyi bir potasyum kaynağı olan incir, potasyum yönünden zengindir ve vücudunuzdaki dengeyi sağlamak adına epey etkilidir.Ayrıca incir, kalp krizini engellemede ve kan basıncını dengeleme konusunda etkili bir besin kaynağıdır.İşte sizlere faydalarını saymakla bitiremediğimiz ve vücudunuzda yer alan bakterilerden kurtulmanızı sağlayacak olağanüstü incir kürü tarifi…- 20 adet kurutulmuş incir- 250 gr zeytinyağıİncir kürü hazırlanışı:- Kuru inciri boş bir kavanozun içine koyup üzerine zeytinyağı dökün.- 40 gün ağzı kapalı şekilde dinlendirin.- 40. günün ardından her öğünden önce bir adet incir tüketebilirsiniz.