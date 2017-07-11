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11 Temmuz 2017 Salı 16:44

Hipokrat’ın Bin 500 Yıllık Reçetesi Bulundu!

Hipokrat'ın Bin 500 Yıllık Reçetesi Bulundu!
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Mısır’da Sina Yarımadası’nın güneyinde yer alan Aziz Katarina Manastırı’nın kütüphanesindeki 6’ncı yüzyıldan kalma el yazması kitapta Hipokrat’ın bir reçetesi bulundu.

Tıp biliminin kurucularından Hipokrat'ın reçetesinin yazılı olduğu kitabın deriden yapılan çift katmanlı bir Kitap "palmesit" el yazması olduğu belirlendi.

Milliyet'te yer alan habere göre, bin 500 yıllık kitabın ikinci katmanında ise M.S. 5'inci yüzyılda ya da 6'ncı yüzyılın erken dönemlerinde Süryanice yazılmış bir İncil bulunduğu açıklandı. Mısır eski Eserler Bakanlığı'nın Arkeolojik Belgeleme Birimi Başkanı Ahmed en Nimer, o dönemde kitap sayfaları çok pahalı olduğundan böyle bir yönteme başvurulduğunu açıkladı.

İncil'in 2'inci yüzyılda Yunanca'dan Süryanice'ye çevrildiği düşünülüyor. Günümüzde doktorların mesleklerini icra etmeye başlamadan önce ettikleri yeminin sahibi olan Hipokrat'ın reçetesinde tam olarak ne yazdığı açıklanmadı. Kitabede kime ait olduğu bilinmeyen 3 reçete olduğu ve reçetelerden birinde kullanılan bitkilerin resimlerinin olduğu açıklandı.


 
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